З порту «Південний» вийшло перше судно з українською продукцією з початку вторгнення

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України у Facebook.
Балкер SACURA тримає шлях до Італії. Судно об’єдналося в караван із балкером ARIZONA. Останнє вийшло з порту “Чорноморськ” та прямує до Нідерландів. Загальна вага продукції на бортах складає понад 60 тисяч тонн.
Відсьогодні усі порти Одеської області залучені для експорту агропродукції. Варто зазначити, що “Південний” є одним з найбільших портів України.
“Наша ціль – нарощування перевалки в портах. Протягом 2-х тижнів плануємо вийти на обсяг перевалки 3-5 суден на добу”, – заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Міністр зазначив, що вони працюють з гарантами домовленостей, щоб “зерновий коридор” працював безперебійно. Зокрема, щоб були дотримані усі безпекові вимоги до судноплавства.
“Не враховуючи відправлених сьогодні суден, в рамках реалізації домовленостей з портів уже вийшли 8 суден з українською агропродукцією”, – додали в міністерстві.
- Нагадаємо, 7 серпня з Одеської області вийшов другий караван з українським зерном. Всього агропродукцію вивезли чотири судна.
- 5 серпня з одеського порту “Чорноморськ” вирушив перший караван суден з українською кукурудзою.
- 3 серпня українські та турецькі офіційні особи заявили, що перша партія зерна з України, яку вивезли з Одеського порту після підписання “зернової угоди”, вже пройшла перевірку Спільного координаційного центру у Стамбулі.