З порту «Південний» вийшло перше судно з українською продукцією з початку вторгнення

З порту "Південний" в Одеській вийшло перше судно з українським продовольством. Вперше з початку широкомасштабного вторгнення порт запрацював по "зерновій угоді".

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України у Facebook.

Балкер SACURA тримає шлях до Італії. Судно об’єдналося в караван із балкером ARIZONA. Останнє вийшло з порту “Чорноморськ” та прямує до Нідерландів. Загальна вага продукції на бортах складає понад 60 тисяч тонн.

Відсьогодні усі порти Одеської області залучені для експорту агропродукції. Варто зазначити, що “Південний” є одним з найбільших портів України.

“Наша ціль – нарощування перевалки в портах. Протягом 2-х тижнів плануємо вийти на обсяг перевалки 3-5 суден на добу”, – заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Міністр зазначив, що вони працюють з гарантами домовленостей, щоб “зерновий коридор” працював безперебійно. Зокрема, щоб були дотримані усі безпекові вимоги до судноплавства.

“Не враховуючи відправлених сьогодні суден, в рамках реалізації домовленостей з портів уже вийшли 8 суден з українською агропродукцією”, – додали в міністерстві.