російсько-українська війна
11:13 Сенатори США закликали адміністрацію Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму
11:06 Швеція направить своїх інструкторів для тренування українських військових
10:38 З порту «Південний» вийшло перше судно з українською продукцією з початку вторгнення
10:13 ЗСУ завдали нового удару по позиціях окупантів у Херсонській області
10:03 Китай продовжив військові навчання навколо Тайваню
08:50 Цієї ночі HIMARS знищили понад 100 російських окупантів на їх базах у Мелітополі
08:26 Глава ООН вимагає міжнародного доступу до ЗАЕС
07:26 Спекотно та сонячно: прогноз погоди на 8 серпня
07:11 8 серпня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
01:09 Військові навчання Китаю демонструють нові інструменти для залякування Тайваню – WSJ
00:43 Засновник Pink Floyd звинуватив Байдена у «розпалюванні війни в Україні»
00:08 Поліція більше не охоронятиме консульства РФ у Латвії

07 серпня

23:37 Росіяни завдали ракетних ударів по Вінниччині: є постраждалі
22:52 «Я все пам’ятаю, але знаходжуся в іншій реальності» – мати загиблої у Вінниці дівчинки оприлюднила допис у пам’ять доньки
22:34 РФ продовжує розширювати свій незаконний контроль на окупованих територіях — МЗС Грузії
21:53 «Російській стороні однозначно будуть потрібні перемовини в певний момент» – Зеленський
21:23 Оскароносна акторка Джесіка Честейн відвідала Київ
20:44 ЗСУ виявили та знешкодили розвідгрупу росіян на Бахмутському напрямку – Генштаб
20:03 Ізраїль та палестинські джихадисти готові до перемир’я – Reuters
19:34 Нацбанк перерахував на потреби армійців майже 18 млрд грн
17:39 Для обходу санкцій брати Ротенберги використовували лазівку у законодавстві Великої Британії
16:54 Випуск iPhone 14 можут перенести через візит Пелосі на Тайвань
16:36 У КМДА пояснили як годувати диких їжаків, щоб їм не нашкодити
16:13 Орбан у Техасі назвав Угорщину «самотньою зірковою державою Європи» та розкритикував лібералів
15:25 На ЗАЕС внаслідок російських обстрілів пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу
14:47 Окупанти не можуть загасити пожежу на заводі «Сателіт» у Маріуполі вже кілька тижнів — радник мера
14:15 У Росії заблокували Patreon та Grammarly
13:30 Софія Ротару повернулася в Україну: вона вперше за пів року висловилася щодо війни
12:53 Теракт проти військовополонених в Оленівці РФ спровокувала, щоб завадити постачанню зброї Україні — розвідка
11:11 YouTube заблокував канал російської держкорпорації у зв’язку з санкціями

З порту «Південний» вийшло перше судно з українською продукцією з початку вторгнення

З порту "Південний" в Одеській вийшло перше судно з українським продовольством. Вперше з початку широкомасштабного вторгнення порт запрацював по "зерновій угоді".

Понеділок, 8 серпня 2022, 10:38
Підтримати

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України у Facebook.

Балкер SACURA тримає шлях до Італії. Судно об’єдналося в караван із балкером ARIZONA. Останнє вийшло з порту “Чорноморськ” та прямує до Нідерландів. Загальна вага продукції на бортах складає понад 60 тисяч тонн.

Відсьогодні усі порти Одеської області залучені для експорту агропродукції. Варто зазначити, що “Південний” є одним з найбільших портів України.

“Наша ціль – нарощування перевалки в портах. Протягом 2-х тижнів плануємо вийти на обсяг перевалки 3-5 суден на добу”, – заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Міністр зазначив, що вони працюють з гарантами домовленостей, щоб “зерновий коридор” працював безперебійно. Зокрема, щоб були дотримані усі безпекові вимоги до судноплавства.

“Не враховуючи відправлених сьогодні суден, в рамках реалізації домовленостей з портів уже вийшли 8 суден з українською агропродукцією”, – додали в міністерстві.

Теги: караван, експорт зерна, порт "Південний", російсько-українська війна, українське зерно

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook