П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко взяв участь у Конференції правлячої Консервативної партії Великої Британії у Бірмінгемі (Велика Британія), де відстоював українське питання.

Про це інформує пресслужба “Європейської Солідарності”.

Петро Порошенко вкотре наголосив на необхідності збільшення обсягів постачання зброї для України, зазначивши, що Велика Британія демонструє лідерство у підтримці нашої держави. Політик подякував усьому британському народу, усім парламентарям і британському уряду за величезну підтримку,

Він переконаний, що зараз розгортається інший тип бойових дій – війна безпілотників, авіації, засобів радіоелектронної боротьби, високоточних ракет великої дальності та артилерії.

Порошенко наголосив на важливості тиску на агресора шляхом посилення санкцій і повного ембарго на російські товари та сировину:

“Треба зупинити російський експорт по всьому світу. 80% російського експорту йде через комерційні судна, ми повинні прийняти принципове рішення і зупинити це”.

Також Україна потребує допомоги партнерів у своїй післявоєнній відбудові, аналогу “плану Маршалла”.

Петро Порошенко також переконаний, що Україні необхідне швидке членство в НАТО та ЄС. Він нагадав результати соцопитувань, згідно з якими і. 93% українців підтримують інтеграцію в ЄС, 82% – інтеграцію в НАТО.