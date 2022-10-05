Про це інформує пресслужба “Європейської Солідарності”.
Петро Порошенко вкотре наголосив на необхідності збільшення обсягів постачання зброї для України, зазначивши, що Велика Британія демонструє лідерство у підтримці нашої держави. Політик подякував усьому британському народу, усім парламентарям і британському уряду за величезну підтримку,
Він переконаний, що зараз розгортається інший тип бойових дій – війна безпілотників, авіації, засобів радіоелектронної боротьби, високоточних ракет великої дальності та артилерії.
Порошенко наголосив на важливості тиску на агресора шляхом посилення санкцій і повного ембарго на російські товари та сировину:
“Треба зупинити російський експорт по всьому світу. 80% російського експорту йде через комерційні судна, ми повинні прийняти принципове рішення і зупинити це”.
Також Україна потребує допомоги партнерів у своїй післявоєнній відбудові, аналогу “плану Маршалла”.
Петро Порошенко також переконаний, що Україні необхідне швидке членство в НАТО та ЄС. Він нагадав результати соцопитувань, згідно з якими і. 93% українців підтримують інтеграцію в ЄС, 82% – інтеграцію в НАТО.
“Тож найкоротший шлях до миру – це зброя, НАТО, “план Маршалла”, санкції та депутінізація світу. З Путіним миру не буде. Потрібна депутінізація Європи і депутінізація росії. Ми, українці, показуємо, як це робити”, – резюмував Порошенко.
П’ятий президент наголосив, що українці успішно використовують ресурси, надані нам союзниками та нагадав про успішний контрнаступ ЗСУ на півдні та сході країни.
- Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що підготовка до відправлення дев’ятої партії військової допомоги Україні наближається до завершення.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни-члени Європейського Союзу погодили восьмий пакет санкцій проти Росії.
- Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що не повинно бути мирної угоди, яка б передбачала поступки українськими територіями.