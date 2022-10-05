Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що не повинно бути мирної угоди, яка б передбачала поступки українськими територіями.

Про це повідомляє The Guardian.

У повідомленні зазначається, що прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс під час виступу на щорічній конференції правлячої Консервативної партії Великої Британії в Бірмінгемі заявила, що Україна “переможе”, і що жодна мирна угода не повинна передбачати втрати Україною її територій.

Ліз Трасс зазначила, що український народ бореться не лише за свою безпеку, а за “всю нашу” безпеку. Це боротьба за свободу і демократію в усьому світі.

Зокрема, прем’єр-міністерка Великої Британії наголосила, що незаконна анексія території України Путіним є лише останнім актом його кампанії з підриву демократії та порушення міжнародного права.

“Ми не повинні піддаватися тим, хто хоче угоди про продаж української землі. За ілюзію миру пропонують заплатити життями українців. Ми будемо стояти поруч із нашими українськими друзями, скільки б це не зайняло часу. Україна може перемогти. Україна повинна перемогти. І Україна переможе”, – підсумувала Ліз Трасс.

У повідомленні зауважили, що за такі слова Ліз Трасс отримала одні із найтепліших оплесків у своїй промові про Україну, а також сказала, що впевнена, що Володимир Зеленський та український народ оцінять “нашу солідарність з ними в цей дуже важкий час”.

Раніше прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Велика Британія ніколи не визнає анексію Росією Донецької, Луганської, та частини Херсонської й Запорізької областей.

Трасс зауважила, що президент РФ Володимир Путін укотре порушив міжнародне право “зневагою до життя українського народу, який він, як він стверджує, представляє”.

“Велика Британія ніколи не буде ігнорувати суверенну волю цих людей, і ми ніколи не визнаємо Донецьку, Луганську, Херсонську й Запорізьку області як щось інше, окрім української території”, – наголосила прем’єрка.