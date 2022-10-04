Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що підготовка до відправлення дев'ятої партії військової допомоги Україні наближається до завершення.

Про це повідомляє Yle.

За словами міністра оборони Фінляндії, рішення про відправлення військової допомоги Україні буде ухвалено найближчим часом.

“Новий пакет допомоги навряд чи буде останнім. Ми повинні бути готовими підтримувати Україну ще довгий час”, – заявив Антті Кайкконен.

За даними видання, загальна вартість попередніх пакетів наданої Фінляндією допомоги оцінюється приблизно у 93 млн євро.

Зокрема, у повідомленні зауважили, що під час засідання було багато сказано на підтримку України, також йшлося про погрози Росії застосувати ядерну зброю. Зазначено, що хоча поріг для її використання в Україні все ще високий, “розмахування РФ карткою ядерної зброї “викликає занепокоєння.

Нагадаємо, що 1 вересня стало відомо, що уряд Фінляндії надасть Україні додаткову допомогу. Обсяг нового пакета оборонної підтримки – 8,3 млн євро. За словами міністра оборони Фінляндії Антті Кайкконена, потреби України у допомозі залишаються великими.

“Ми надсилаємо новий пакет оборонних матеріалів”, – заявив міністр. Проте не було зазначено, про яку техніку мовиться або терміни доставлення. Інформацію не розкривають з міркувань безпеки.

Натомість видання Yle зазначало, що восьмий пакет допомоги містить оборонні матеріали. Міністр оборони заявляв, що військову допомогу мають надавати та що не можна втомлюватися від війни.

Крім того, уряд Фінляндії арештував активи громадян Росії, які потрапили під санкції Європейського Союзу, на суму майже 189 мільйонів євро. Арешти стосуються як окремих осіб, так і десятків організацій, включених до санкційного списку ЄС через широкомасштабне вторгнення РФ в Україну.

Росіяни втратили велику кількість таких активів, як акції та кошти, що перебувають на рахунках. Також конфісковано об’єкти нерухомості, промислову сировину та транспортні засоби.