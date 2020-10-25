З Верховної Ради України відкликали проєкт постанови авторства нардепа від "Слуги народу" Тетяни Грищенко про скасування другого туру місцевих виборів у період дії карантину.

Про це повідомив сьогодні журналістам спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Він запевнив, що другий тур виборів в Україні відбудеться.

“Звичайно, буде (другий тур виборів, – ред.)… Я не ЦВК, але на сьогодні не бачу ні підстав, ні можливостей зупинити виборчий процес. Якщо йдеться про той проєкт постанови, який був зареєстрований у Верховній Раді України, якщо я не помиляюся, то він уже відкликаний”, – наголосив спікер.

Водночас Разумков повідомив, що нардепи мають право зареєструвати будь-який проєкт постанови, але Парламент не повинен ухвалювати кожен документ.

“Іноді це навіть не завжди відповідає здоровому глузду, і ми бачили такі приклади в історії Верховної Ради України… Але спочатку ця постанова повинна пройти комітет, після цього вона повинна потрапити до зали і тільки після цього буде проголосована Верховною Радою України або не проголосована”, – пояснив Разумков.

Він додав, що другий тур місцевих виборів має відбутися, “тому що ми не можемо залишити громади без легітимної влади”.

(На відео – з 5:05)

Згідно з даними на сайті Верховної Ради, проєкт постанови був відкликаний 22 жовтня. Документом пропонувалося скасувати повторне голосування на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців в 10 000) та сільського, селищного, міського голови “в період дії карантину”.