Про це розповідають #Букви.
Олександр Дубінський був обраний депутатом Київської облради та призначений головою обласної організації партії “Слуг народу” на Київщині.
На сторінці Київської облради у списку депутатів фракції “Слуга народу” немає прізвища Дубінського.
Також на партійному сайті “Слуг народу” у списку регіональних представників партії Дубінського також немає. Варто зазначити, що у списку взагалі відсутня Київська область – є лише місто Київ.
13 червня 2020 року Київську обласну організацію партії “Слуга Народу“ очолив нардеп Дубінський.
- Нагадаємо, депутата Олександра Дубінського, якого напередодні виключили з фракції “Слуги народу”, можуть також виключити з партії, осередок якої він очолює.
- Детальніше про американські санкції проти Дубінського та події, що передували його виключенню можна прочитати тут.
- Партія “Слуга народу” замовила рекламу в Facebook для допису про те, що нардепа Олександра Дубінського виключили з фракції після застосування проти нього санкцій Держказначейством США.