На сайті Київської обласної державної адміністрації (КОДА) у списку депутатів від "Слуги народу" зняли інформацію про нардепа Олександра Дубінського.

Про це розповідають #Букви.

Олександр Дубінський був обраний депутатом Київської облради та призначений головою обласної організації партії “Слуг народу” на Київщині.

На сторінці Київської облради у списку депутатів фракції “Слуга народу” немає прізвища Дубінського.

Також на партійному сайті “Слуг народу” у списку регіональних представників партії Дубінського також немає. Варто зазначити, що у списку взагалі відсутня Київська область – є лише місто Київ.

13 червня 2020 року Київську обласну організацію партії “Слуга Народу“ очолив нардеп Дубінський.