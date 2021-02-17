Про це розповідають #Букви.

Олександр Дубінський був обраний депутатом Київської облради та призначений головою обласної організації партії “Слуг народу” на Київщині.

На сторінці Київської облради у списку депутатів фракції “Слуга народу” немає прізвища Дубінського.

Також на партійному сайті “Слуг народу” у списку регіональних представників партії Дубінського також немає. Варто зазначити, що у списку взагалі відсутня Київська область – є лише місто Київ.

13 червня 2020 року Київську обласну організацію партії “Слуга Народу“ очолив нардеп Дубінський.

  • Нагадаємо, депутата Олександра Дубінського, якого напередодні виключили з фракції “Слуги народу”, можуть також виключити з партії, осередок якої він очолює.
  • Детальніше про американські санкції проти Дубінського та події, що передували його виключенню можна прочитати тут.
  • Партія “Слуга народу” замовила рекламу в Facebook для допису про те, що нардепа Олександра Дубінського виключили з фракції після застосування проти нього санкцій Держказначейством США.