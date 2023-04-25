Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.
Серед евакуйованих було 87 громадян України. Здебільшого ними є пілоти, техніки та члени їхніх родин.
У цілому врятовано 138 громадян. Серед них 35 жінок та 12 дітей.
У розвідці наголосили, що у столиці Судану тривають безперервні бої, недотримання режиму “тиші”, відсутність їжі, води та техніки.
Нині евакуйовані перебувають у безпеці на території Єгипту. Усім було надано необхідну медичну допомогу, харчування та воду.
Громадяни України забезпечені візовою та документарною підтримкою. Їх очікують для швидкого повернення на Батьківщину.
Операцію по рятуванню українців провели співробітники Головного управління розвідки в координації з Офісом Президента України та Міністерством закордонних справ.
ДОВІДКА. 15 квітня в Судані між головнокомандувачем збройних сил генералом Абдель-Фаттаха Бурханом і головою воєнізованого угруповання Сил швидкої підтримки генералом Мохаммеда Хамдана Дагало спалахнула війна. Сторони конфлікту ще 18 місяців тому співпрацювали над організацією військового перевороту з метою запобігти переходу країни до демократії.
- Президент США Джо Байден повідомив, що силами спеціальних операцій США із Судану, в якому розгорнулася війна, було евакуйовано усіх працівників американського посольства. Відтак, Сполучені Штати призупиняють роботу свого посольства в країні.
- Франція та інші партнери мають намір евакуювати своїх дипломатів і громадян із Судану. Країни планують зробити такий крок у межах операції з високим ступенем ризику після того, як американський спецназ вивіз весь персонал посольства США із Хартума.
- Мережею шириться допис української стюардеси про буцімто “захоплення українських заручників” в столиці Судану під час сутичок. Втім, у Міністерстві закордонних справ України заявили, що інформація не підтверджується.