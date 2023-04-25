Зі столиці Судану Хартуму вдалося евакуювати 138 громадян України, Грузії і Перу. Вивезення людей з зони бойових дій організували розвідники разом із дипломатами.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Серед евакуйованих було 87 громадян України. Здебільшого ними є пілоти, техніки та члени їхніх родин.

У цілому врятовано 138 громадян. Серед них 35 жінок та 12 дітей.

У розвідці наголосили, що у столиці Судану тривають безперервні бої, недотримання режиму “тиші”, відсутність їжі, води та техніки.

Нині евакуйовані перебувають у безпеці на території Єгипту. Усім було надано необхідну медичну допомогу, харчування та воду.

Громадяни України забезпечені візовою та документарною підтримкою. Їх очікують для швидкого повернення на Батьківщину.

Операцію по рятуванню українців провели співробітники Головного управління розвідки в координації з Офісом Президента України та Міністерством закордонних справ.

ДОВІДКА. 15 квітня в Судані між головнокомандувачем збройних сил генералом Абдель-Фаттаха Бурханом і головою воєнізованого угруповання Сил швидкої підтримки генералом Мохаммеда Хамдана Дагало спалахнула війна. Сторони конфлікту ще 18 місяців тому співпрацювали над організацією військового перевороту з метою запобігти переходу країни до демократії.