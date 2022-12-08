За 100 днів роботи Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації санкційної політики запроваджено санкції проти майже 4 500 фізичних та юридичних осіб.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

У відомстві зазначили, що вже запроваджені санкції проти майже 4 500 фізичних та юридичних осіб, опрацьовані й рекомендовані ще проти понад 6 000 осіб.

Відтак, за 100 днів роботи Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації санкційної політики Рада національної безпеки та оборони ухвалила, а президент України своїми указами ввів в дію санкції проти 3 117 фізичних осіб та 1 374 юридичних осіб. Попередньо ухвалені санкції були опрацьовані МРГ та рекомендовані до розгляду РНБОУ.

За даними Мінекономіки, серед фізичних осіб, щодо яких вже запроваджені санкції: діти та родичі президента РФ Володимира Путіна та Сергія Лаврова, а також бізнесмен Сергій Ролдугін; вище політичне та військове керівництво Росії та Білорусі. Зокрема, командувач Об’єднаного угрупування військ в Україні Сергій Суровікін та Михайло Мізінцев, міністр оборони Республіки Білорусь. Віктор Хрєнін, Державний секретар Ради безпеки Республіки Білорусь Олександр Вольфович;

Також під санкції потрапили: російські олігархи зі списку Forbes та їх оточення – Аркадій та Борис Ротенберги, Михайло Прохоров, Сулейман Керімов, Юрій Ковальчук і т.д. – всього 256 осіб; духовенство та пропагандисти. Зокрема Володимир Гундяєв, Ольга Скабєєва, Захар Прілєпін, Іван Охлобистін й представники так званих “урядів “ЛНР/ДНР”, окупаційної влади АР Крим, колаборанти тощо.

Серед юридичних осіб під санкціями перебувають: банки, зокрема “Альфа-Банк” (Росія), компанії, пов’язані зі “Сбербанком Росії”, “ВТБ Банком”; підприємства видобувної галузі та перероблювання, металургії тощо, зокрема “Алроса”, “Татнєфть” та “Татойл”, підприємства групи “Лукойл”; транспортні та логістичні компанії, аеропорти, авіакомпанії й підприємства ВПК.

Крім того, розглянуто та рекомендовано спрямувати до розгляду РНБОУ пропозиції запровадження санкцій ще до понад 6 000 фізичних та юридичних осіб. Зокрема щодо: понад 1000 представників влади РФ, військового керівництва, банківської сфери; понад 2000 пропагандистів, діячів культури, блогерів, спортсменів, ТРК, видавництв й понад 3000 підприємств військово-промислового комплексу.