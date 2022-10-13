Триває двісті тридцять друга доба героїчного протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. Російські загарбники продовжують вивозити українських дітей з тимчасово окупованих територій. Зокрема з початку жовтня з міста Херсон вивезено близько 170 дітей.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Окупанти продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах України. Крім того, представники приватних військових компаній ворога продовжують вербувати ув’язнених для війни на території нашої країни. За наявною інформацією, 11-12 жовтня у виправній колонії №16 міста Салават Республіки Башкортостан було завербовано 385 в’язнів.

Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник продовжує чинити опір, підтягує резерви, проводить мобілізацію.

Окупанти обстрілюють позиції українських військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснюють інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку.

Для ударів противник використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та безпілотні літальні апарати іранського виробництва. Загалом за поточну добу окупанти завдали одного ракетного та 15 авіаційних ударів, здійснили 22 обстріли з РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору та території Республіки Білорусь. На інших напрямках противник здійснював обстріли, а саме:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії – в районах населених пунктів Атинське та Велика Рибиця;

напрямку – з мінометів та ствольної артилерії – в районах населених пунктів Атинське та Велика Рибиця; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії – в районах населених пунктів Гряниківка, Гатище та Стрілеча;

напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії – в районах населених пунктів Гряниківка, Гатище та Стрілеча; на Краматорському напрямку – з танків та артилерії різних типів – вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Терни та Ямполівка;

напрямку – з танків та артилерії різних типів – вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Терни та Ямполівка; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії – в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Іванград та Яковлівка;

напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії – в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Іванград та Яковлівка; на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії – в районах Мар’їнки, Невельського, Первомайського та Золотої Ниви;

напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії – в районах Мар’їнки, Невельського, Первомайського та Золотої Ниви; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілів зазнали населені пункти Степногірськ, Оріхів та Комишуваха.

На Південнобузькому напрямку обстрілам з реактивних систем залпового вогню піддано Нікополь.

Противник щоденно зазнає втрат. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 19 ударів. Підтверджено ураження більш як 13 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 8 БпЛА. Шість із них – “Shahed -136”.