Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
За минулу добу Україну покинуло майже 36 тисяч осіб. З них 21 тисяча перетнули кордон з Польщею. Решта поїхали до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.
Натомість до України за минулу добу повернулося більш як 38 тисяч осіб, 34 тисячі з них – українці.
Також було оформлено 125 вантажівок з гуманітарною допомогою.
Нагадаємо, що перетин громадян через державний кордон здійснюється за дійсними паспортними чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами.
- Нагадаємо, що за оцінками Організації Об’єднаних Націй 12 млн осіб усередині України потребуватимуть допомоги та захисту.
- З кінця лютого щонайменше 480 українських сімей із дітьми та 180 одиноких дорослих у Великій Британії стали безпритульними.
- Раніше повідомлялося, що російські мільйонери масово покидають РФ після її повномасштабного вторгнення на територію України.