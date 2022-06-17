За добу 16 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 74 тисячі осіб та майже 19 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

За минулу добу Україну покинуло майже 36 тисяч осіб. З них 21 тисяча перетнули кордон з Польщею. Решта поїхали до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Натомість до України за минулу добу повернулося більш як 38 тисяч осіб, 34 тисячі з них – українці.

Також було оформлено 125 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, що перетин громадян через державний кордон здійснюється за дійсними паспортними чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами.