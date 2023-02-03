За годину литовці зібрали більш ніж один мільйон євро на радари для Збройних сил України.

Про це повідомив литовський журналіст, письменник, радіо- та телеведучий Андрюс Баліс Тапінас у Twitter.

“Абсолютний рекорд. Світовий. Литовці зібрали 1 006 000 євро на радари для України за одну годину. Литовська IT-компанія Tesonet подвоїть суму до 2 012 000 євро. За одну годину. Наш народ буде з Україною до самого кінця. До перемоги!” – повідомив Андрюс Баліс Тапінас.

Absolute record. Worldwide Lithuanians raise 1 006 000 euro for radars for Ukraine in 1 hour. Lithuanian IT company Tesonet doubles it for 2 012 000 euro. In 1 hour. Our nation stand with Ukraine until the very end. Until victory! — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) February 3, 2023

Станом на 3 лютого загалом литовці зібрали на радари для українських військових понад 5 мільйонів євро.

Зазначимо, що 30 січня у Литві стартувала акція на підтримку України з метою збирання коштів для придбання та доставлення радарів для спостереження за повітряним простором.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року литовці зібрали 250 тисяч доларів на дрон для майбутнього українського флоту морських дронів та дали йому назву “Peace Дец”.

“Литовці купили для України морський безпілотник за $250 000 і, набравши приголомшливі 12 000 голосів, лише за кілька годин назвали його “PEACE Дец”, – зазначив Андрюс Баліс Тапінас.

Ще раніше литовський журналіст збирав кошти на турецький дрон Bayraktar для України. Тоді компанія заявила, що не братиме грошей за цей безпілотник і подарує його ЗСУ.