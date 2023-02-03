Про це повідомив литовський журналіст, письменник, радіо- та телеведучий Андрюс Баліс Тапінас у Twitter.
“Абсолютний рекорд. Світовий. Литовці зібрали 1 006 000 євро на радари для України за одну годину. Литовська IT-компанія Tesonet подвоїть суму до 2 012 000 євро. За одну годину. Наш народ буде з Україною до самого кінця. До перемоги!” – повідомив Андрюс Баліс Тапінас.
Absolute record. Worldwide
Lithuanians raise 1 006 000 euro for radars for Ukraine in 1 hour. Lithuanian IT company Tesonet doubles it for 2 012 000 euro.
In 1 hour.
Our nation stand with Ukraine until the very end. Until victory!
— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) February 3, 2023
Станом на 3 лютого загалом литовці зібрали на радари для українських військових понад 5 мільйонів євро.
Зазначимо, що 30 січня у Литві стартувала акція на підтримку України з метою збирання коштів для придбання та доставлення радарів для спостереження за повітряним простором.
Нагадаємо, що у листопаді минулого року литовці зібрали 250 тисяч доларів на дрон для майбутнього українського флоту морських дронів та дали йому назву “Peace Дец”.
“Литовці купили для України морський безпілотник за $250 000 і, набравши приголомшливі 12 000 голосів, лише за кілька годин назвали його “PEACE Дец”, – зазначив Андрюс Баліс Тапінас.
Ще раніше литовський журналіст збирав кошти на турецький дрон Bayraktar для України. Тоді компанія заявила, що не братиме грошей за цей безпілотник і подарує його ЗСУ.
- 19 січня Литва оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на близько 125 мільйонів євро.
- Президент Гітанас Науседа запевнив, що Литва продовжуватиме безперервну військову, економічну та гуманітарну підтримку Україні, яка захищається від російської агресії. Пріоритетом він назвав військову техніку та боєприпаси, які допоможуть українцям здобути перемогу на полі бою.