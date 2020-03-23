Про це у своєму відеозверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів буде прийнято низку важливих рішень, пов’язаних з пандемією COVID-19.
Зокрема, йдеться про те, що уряд запропонує “зміни в законодавство, які введуть кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів медичного призначення в період коронавірусу”.
Нагадаємо, 11 березня в Україні заборонили експорт товарів протиепідемічного призначення. Забороні підлягає експорт лабораторних костюмів, рукавичок, халатів, захисних окулярів, а також медичних масок, респіраторів та інших товарів. Спирт раніше в цей перелік внесений не був.
Також 23 березня Кабінет Міністрів України заборонив експортувати етиловий спирт з території України у зв’язку з пандемією COVID-19.
- На початку березня Україна продала Іспанії респіратори та маски. Це сталося після початку епідемії коронавируса, коли в Нові Санжари евакуювали українців з Ухань (Китай).
- Фракція “Європейської Солідарності” вимагає від СБУ та уряду з’ясувати, хто несе відповідальність за вивезення медичних масок з України, коли вже було відомо про масштаб епідемії та їх нестачу в країні.