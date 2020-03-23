Уряд має намір ввести кримінальну відповідальність за експорт медичних товарів під час пандемії COVID-19.

Про це у своєму відеозверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів буде прийнято низку важливих рішень, пов’язаних з пандемією COVID-19.

Зокрема, йдеться про те, що уряд запропонує “зміни в законодавство, які введуть кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів медичного призначення в період коронавірусу”.

Нагадаємо, 11 березня в Україні заборонили експорт товарів протиепідемічного призначення. Забороні підлягає експорт лабораторних костюмів, рукавичок, халатів, захисних окулярів, а також медичних масок, респіраторів та інших товарів. Спирт раніше в цей перелік внесений не був.

Також 23 березня Кабінет Міністрів України заборонив експортувати етиловий спирт з території України у зв’язку з пандемією COVID-19.