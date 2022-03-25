Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що починаючи з 24 лютого українська армія втратила (були знищені чи захоплені) щонайменше 74 танки, тоді як захопила у РФ близько 117. Це, на думку аналітиків, демонструє як переваги позиції захисника над нападником, так і про недостатню підготовку РФ до високоінтенсивної війни.

Ба більше, фахівці зауважили, що це лише ті цифри, які можна підтвердити візуально (у відкритих джерелах). Тобто насправді трофейної техніки українці могли захопити набагато більше.

“Відео українських фермерів, які буксирують покинуту російську техніку, стали символом опору України”, – наголосили у Forbes.

Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України