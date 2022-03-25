Про це повідомляє Forbes.
Зазначається, що починаючи з 24 лютого українська армія втратила (були знищені чи захоплені) щонайменше 74 танки, тоді як захопила у РФ близько 117. Це, на думку аналітиків, демонструє як переваги позиції захисника над нападником, так і про недостатню підготовку РФ до високоінтенсивної війни.
Ба більше, фахівці зауважили, що це лише ті цифри, які можна підтвердити візуально (у відкритих джерелах). Тобто насправді трофейної техніки українці могли захопити набагато більше.
“Відео українських фермерів, які буксирують покинуту російську техніку, стали символом опору України”, – наголосили у Forbes.
- Нагадаємо, 24 березня зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили один винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині та чотири крилаті ракети.
- Пілоти військово-повітряних сил України наголошують, що їм вдалося відбитися від атак росіян, водночас для того, щоб відкинути ворога за лінію фронту потрібні сучасніші літаки та технології.
- Викладач курсів Академії лідерства для розвитку Френсіс Фукуяма з Північної Македонії прогнозує армії РФ раптову та катастрофічну поразку. За його словами, для світу вона принесе відродження демократії та нових свобод для людства.