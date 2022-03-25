За підрахунками аналітиків, за місяць після повномасштабного вторгнення РФ в Україну українські війська "отримали" від РФ більше танків ніж втратили.

Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що починаючи з 24 лютого українська армія втратила (були знищені чи захоплені) щонайменше 74 танки, тоді як захопила у РФ близько 117. Це, на думку аналітиків, демонструє як переваги позиції захисника над нападником, так і про недостатню підготовку РФ до високоінтенсивної війни.

Ба більше, фахівці зауважили, що це лише ті цифри, які можна підтвердити візуально (у відкритих джерелах). Тобто насправді трофейної техніки українці могли захопити набагато більше.