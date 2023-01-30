Історія про те, як американський баскетболіст Майкл Джордан створив бренд Jordan після зустрічі з керівниками Nike у 1984 році, почалася з великих сумнівів зіркового гравця НБА.

Про це повідомляє Hypebeast.

Спочатку Джордан вагався і не був упевнений, чи хочуть вони підписати контракт із Nike, оскільки на той час його найкращим вибором був Adidas. В той час, як його перша угода з Nike була розрахована на півстоліття та фіксована виплата у розмірі 500 000 доларів США на рік, вони продали угоду Джордану з обіцянкою дозволити йому створити своє власне фірмове взуття.

Зараз, майже через чотири десятиліття, Jordan є одним із найуспішніших брендів взуття та одягу в індустрії моди, відпочинку та спортивних досягнень. У той час як Nike лише прогнозувала, що Air Jordan 1 від Майкла принесе лише 3 мільйони доларів США протягом чотирьох років, насправді це принесло майже 130 мільйонів доларів за перші 12 місяців. За даними The Sports Rush, лише за п’ять годин продаж бренду Jordan приносить приблизно 3 мільйони доларів США.

Загалом, за минулі п’ять років бренд Jordan приніс Nike 19 мільярдів доларів США.

Хоча бренд генерує близько 20 мільярдів доларів США, Майкл отримує 5% від бренду. У 2020 році повідомлялося, що контракт Джордана приніс йому 1,3 мільярда доларів США від Nike, це найбільше, що будь-який спортсмен заробив з Nike. Нині статки спортсмена оцінюють в 1,6 мільярда доларів США. Одразу за ним розташувався ще один гравець НБА — зараз статки Леброна Джеймса перевищують 1 мільярд доларів США.

Довідка. Jordan — іменний бренд, розроблений американською компанією Nike для легендарного баскетболіста Майкла Джордана, також відомий як Jordans. Основний акцент — високоякісне дороге баскетбольне взуття та одяг.