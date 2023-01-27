Американський виробник спортивного одягу та взуття Nike подав позов до суду на японський бренд BAPE за нібито копіювання деяких із його найвідоміших дизайнів взуття.

Про це повідомляє видання Hypebeast.

Відтак, взуттєвий гігант Nike подав позов до федерального суду проти A Bathing Ape за порушення прав на торгову марку Nike Air Force 1, Air Jordan 1 та Nike Dunk. У позові стверджується, що “поточний взуттєвий бізнес BAPE обертається навколо копіювання культових дизайнів Nike”.

Також у документі вказано випадки п’яти найпопулярніших взуттєвих продуктів BAPE — BAPE STA, BAPE STA Mid, SK8 STA, COURT STA High і COURT STA — і тепер вони є “майже дослівними копіями” вищезгаданих кросівок Nike.

Nike стверджує, що японський бренд BAPE вперше представив своє взуття, яке порушує права на торгову марку, у США в 2005 році, і що протягом 15 років своєї присутності на американському ринку бренд BAPE виробляв товари з порушенням прав інтелектуальної власності.

У виданні зазначили, що продажі BAPE у США були “нерегулярними” до 2021 року, коли лейбл, який зараз належить гонконзькій IT Ltd., різко збільшив обсяг і масштаб своїх порушень.

У позові мовиться, що копіювання BAPE завжди було й залишається зараз неприйнятним для Nike, і оскільки порушення з боку BAPE останнім часом стали значною небезпекою для прав Nike, Nike має діяти зараз.

Хоча представники обох компаній ще не прокоментували цю ситуацію, компанія Nike заявила, що бренд BAPE “відмовився” припинити порушення прав на торговельну марку, коли його запитали, що призвело до цього судового позову. У повідомленні зазначається, що Nike сподівається, що BAPE припинить продаж взуття та виплатить невизначену суму грошей за завдані збитки, яку вимагає Nike.