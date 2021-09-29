За поточний рік фінансовий стан більшості українських родин погіршився.

Про це свідчать результати соціологічного опитування проведеного центром SOCIS з 16 – 21 вересня 2021 року.

Зокрема, фінансовий стан за 2021 рік погіршився у 64,3% українців та їхніх родин.

Водночас, 29,3% опитаних не помітили жодних змін у фінансовому стані родини і лише для 4% – фінансова ситуація покращилася.

Також 33,6% українців вважають відповідальним за соціально-економічну ситуацію в країні президента Володимира Зеленського, 30,3% – уряд, а 18,4% – Верховну Раду України.

Крім того, 62,3% респондентів вважають, що президент та уряд мають відповідати за встановлення комунальних тарифів, а 28% українців вважають відповідальними за це місцеву владу.

Опитування було проведене 16 – 21 вересня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки – 2,4%.

Нагадаємо, впродовж поточного року майже 95% українців відчули зростання цін.