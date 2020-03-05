У фракції "Слуги народу" самостійно не вистачало голосів для голосування за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Варто відзначити, що з фракції “Слуги народу“ за відставку Рябошапки проголосували тільки 179 депутатів.

Це означає, що у правлячої партії не було монобольшості в парламенті.

Без голосів “Опозиційною платформи“, депутатських груп “За майбутнє“ і “Довіра“, а також позафракційних депутатів голосування за відставку Рябошапки було б провалено.

Нагадаємо, що Верховна Рада на позачерговому вечірньому засіданні 5 березня проголосувала за висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.