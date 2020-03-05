Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Варто відзначити, що з фракції Слуги народу за відставку Рябошапки проголосували тільки 179 депутатів.

Це означає, що у правлячої партії не було монобольшості в парламенті.

Без голосів Опозиційною платформи, депутатських груп За майбутнє і Довіра, а також позафракційних депутатів голосування за відставку Рябошапки було б провалено.

Нагадаємо, що Верховна Рада на позачерговому вечірньому засіданні 5 березня проголосувала за висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.

  • Народна депутатка від фракції “Слуги народу” Ірина Верещук повідомила, що на посаду генерального прокурора України депутати фракції підтримають свого колегу Сергія Іонушаса.