Про це повідомляє CNN з посиланням на дані ВООЗ.
Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге заявив, що головним пріоритетом ВООЗ є термінове реагування на ці численні атаки медичних закладів України з боку Росії. Серед інших проблем, пов’язаних з ескалацією війни, які вплинуть на здоров’я українців, Клюге назвав майбутні виклики, які будуть спричинені зимовим періодом.
Також Ганс Клюге додав, що зимовий сезон створює додаткові проблеми – особливо для тих, хто “живе нестабільно” і не може обігріти свої будинки.
“Виклики у зимовий період і нещодавня ескалація бойових дій можуть призвести до значного внутрішнього переміщення, ймовірно, двох-трьох мільйонів людей у самій Україні, а також до чергового потоку переселенців до сусідніх країн… Відтак буде ще більше навантаження на медичні заклади як в Україні, так і в країнах, що приймають біженців”, – наголосив Ганс Клюге.
Крім того, він зазначив, що, ймовірно, будуть загострюватися проблеми психічного здоров’я, які є ще одним пріоритетним питанням для ВООЗ.
“Десять мільйонів людей перебувають під потенційним ризиком виникнення психічних розладів, включаючи гострий стрес, тривогу, депресію, зловживання психоактивними речовинами та посттравматичний стресовий розлад”, – підсумував Ганс Клюге, зауваживши, що цю оцінку було зроблено ще до нещодавньої ескалації війни в Україні.
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