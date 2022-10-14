За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від початку широкомасштабної війни Російська Федерація здійснила 620 атак на медичні установи України.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дані ВООЗ.

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге заявив, що головним пріоритетом ВООЗ є термінове реагування на ці численні атаки медичних закладів України з боку Росії. Серед інших проблем, пов’язаних з ескалацією війни, які вплинуть на здоров’я українців, Клюге назвав майбутні виклики, які будуть спричинені зимовим періодом.

Також Ганс Клюге додав, що зимовий сезон створює додаткові проблеми – особливо для тих, хто “живе нестабільно” і не може обігріти свої будинки.

“Виклики у зимовий період і нещодавня ескалація бойових дій можуть призвести до значного внутрішнього переміщення, ймовірно, двох-трьох мільйонів людей у самій Україні, а також до чергового потоку переселенців до сусідніх країн… Відтак буде ще більше навантаження на медичні заклади як в Україні, так і в країнах, що приймають біженців”, – наголосив Ганс Клюге.

Крім того, він зазначив, що, ймовірно, будуть загострюватися проблеми психічного здоров’я, які є ще одним пріоритетним питанням для ВООЗ.

“Десять мільйонів людей перебувають під потенційним ризиком виникнення психічних розладів, включаючи гострий стрес, тривогу, депресію, зловживання психоактивними речовинами та посттравматичний стресовий розлад”, – підсумував Ганс Клюге, зауваживши, що цю оцінку було зроблено ще до нещодавньої ескалації війни в Україні.