Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

При цьому, найшвидше зростають такі категорії ЄРБ:

стягнення коштiв, тобто борги фізичних осіб за кредитами, а також перед компаніями і організаціями — + 47% або +567 тисяч боргiв;

заборгованість з оплати комунальних послуг — + 41% або +140 тисяч боргiв за 2021 рік, а за два роки — бiльш нiж вдвiчi. Загальний борг на 1 грудня 2021-го становить 72,7 млрд грн;

борги у справах про адміністративні правопорушення — +35% або +285 тис. боргiв.

Найбільші категорії за кількісним показником: заборгованість перед банками, компаніями та організаціями – 1 761 749 боргів (27% від загального числа заборгованостей), стягнення коштів на користь держави – 1 629 505 боргів (25%), а також штрафи за порушення ПДД – 1 327 440 боргів (20%).

Для порiвняння, у 2020-му прирicт складав 1,2 млн заборгованостей.

“Потрапляння до реєстру може накласти на боржника ряд обмежень, зокрема: заборона на виїзд з країни; блокування грошей на рахунках в банках та заборона відкривати нові рахунки; заборона на продаж і покупку авто та нерухомості; стягнення заборгованості з усіх офіційних доходів”, — наголосили аналітики.

В Україні 18 банків автоматично блокують рахунки громадян на вимогу державних та приватних виконавців.