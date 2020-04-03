10 українських громадян, які перебувають за кордоном, вилікувалися від коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України у Telegram.

“Станом на 21:00 2 квітня 13,622 громадян України звернулися по допомогу до закордонних дипломатичних установ в рамках системи “Захист”, — йдеться в повідомленні.

Також 34 громадянина України за кордоном проходять лікування: Австрія — 3, Бельгія – 1, Велика Британія та Північна Ірландія – 1, Домініканська Республіка — 4, Польща −4, Італія — 5, Іспанія — 1, ОАЕ — 2, Сейшельські острови — 1, Нідерланди — 1, США — 1, Нігерія — 2, Сербія – 1, Німеччина – 4, Швеція – 1.

Крім того, 10 українців за кордоном — одужали. Італія – 2, ОАЕ – 1, Польща – 2, Німеччина -1 та четверо в Японії.

Зазначається, що 4 громадянина України за кордоном — померли.