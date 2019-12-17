У поліції повідомляють про затримання кількох людей під час зіткнень на протестах під Верховною Радою.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Уточнюється, що поліція також демонтувала військові намети, які були раніше встановлені під будівлею парламенту.

“Попри всі заклики правоохоронців не порушувати норми чинного законодавства, організатори та учасники акції не виконали вимоги поліції. Натомість вони влаштували сутичку, застосовували палиці та жбурляли каміння. У результаті постраждало двоє правоохоронців, їх доставили в лікарню”, – йдеться в повідомленні.

У поліції заявляють, що під час демонтажу наметів затримали найбільш активних учасників акції, які були доправлені до управління.

“Після отримання показів їх діям буде надано правову оцінку”, -йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що під стінами Верховної Ради, де проходять чотири акції протесту, де мали місце сутички.