Тисячу гривень, яку з 19 грудня почнуть виплачувати за вакцинацію від коронавірусу, можна буде витратити також і на придбання книг.

Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Урядова команда вирішила розширити перелік товарів та послуг, за які можна буде розрахуватися цими грошима.

За підсумками перемовин ухвалили рішення додати книги до програми “єПідтримка”.

“Проаналізували втрати від карантину в книговиданні, за результатами вирішили, що витратити 1000 грн на придбання книг можна буде від початку програми”, — зазначила Свириденко.

Виплачувати кошти обіцяють усім вакцинованим, а не тільки тим, хто зробив щеплення після 19 грудня. Тисяча приходитиме на картку: українці у додатку “Дія” пройдуть верифікацію та отримуватимуть спеціальну банківську картку. Ті, у кого “Дії” немає, отримають гроші іншим шляхом, але яким самим — поки не відомо.

Кошти можна буде витратити протягом 4 місяців.