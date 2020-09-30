Співробітниця посольства Сполучених Штатів, яка померла в лікарні Києва, виявилася громадянкою США. Наразі слідство має кілька версій щодо обставин її смерті.

Про це повідомив у Facebook речник МВС Артем Шевченко.

Як повідомлялося раніше, сьогодні у Києві в непритомному стані виявили співробітницю посольства Сполучених Штатів з травмою голови. Жінку доставили до лікарні, де вона померла.

Речник МВС повідомив, що тіло співробітниці посольства, яка є громадянкою США, знайшов неповнолітній хлопець. Шевченко опублікував фото, на яких свідок з манекеном розповідає, де саме виявив її тіло.

Шевченко наголосив, що смерть жінки розслідують як вбивство, але не включено, що це — нещасний випадок.

“Національна поліція України розслідує її смерть як умисне вбивство (є орієнтування на потенційного підозрюваного, його шукають), але не виключений і нещасний випадок. Тіло було у спортивному одязі і у навушниках. Загибель таких необачних пішоходів внаслідок травмування потягом — не рідкість на залізниці”, — заявив він.

Наразі невідомо, яку посаду обіймала жінка, яка загинула. Посольство США в Україні вже відреагувало на інцидент.