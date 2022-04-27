Російський окупант хизувався батькові, що спільно з іншими краде власну військову техніку та зброю. Їх забирають як з убитих солдатів РФ, так і з поранених.

Перехоплену телефонну розмову опублікувала Служба безпеки України.

Російські військові вирішили “здобувати трофеї” серед своїх, оскільки просунутися у нові населені пункти та вдатися до мародерства не дають змоги сили ЗСУ. Вони забирають зброю з боєприпасами, після чого закопують їх.

Загарбник додав, що зброя обліковується за кожним з бійців і що він вже встиг забрати її в когось іншого. У телефонній розмові батько теж попросив йому “прикопати” кілька автоматів та пістолетів, щоб після по неї повернувся військовий та надіслав їх як “подарунок”.