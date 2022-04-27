Перехоплену телефонну розмову опублікувала Служба безпеки України.
Російські військові вирішили “здобувати трофеї” серед своїх, оскільки просунутися у нові населені пункти та вдатися до мародерства не дають змоги сили ЗСУ. Вони забирають зброю з боєприпасами, після чого закопують їх.
Загарбник додав, що зброя обліковується за кожним з бійців і що він вже встиг забрати її в когось іншого. У телефонній розмові батько теж попросив йому “прикопати” кілька автоматів та пістолетів, щоб після по неї повернувся військовий та надіслав їх як “подарунок”.
“Є зброя, яка належала 200 і 300 (загиблим і пораненим —ред). Вона залишається у нас”, – розповідає окупант батьку.
Особливою “популярністю” користуються прилади нічного бачення та тепловізори. За словами російського солдата, їх найпростіше вивезти, прикріпивши на кришці БТРа, до того ж вони високовартісні.
- Нагадаємо, російський військовий у телефонній розмові з другом зізнався про величезні втрати особового складу РФ на війні в Україні. Він наголосив, що гинуть не тільки рядові бійці, а й високопоставлені командири.
- Також у перехопленій розмові російській окупант зізнається, що боїться наступати на Харківську область. Він сказав. що не хоче бути гарматним м’ясом.
- Також російські військові у телефонних розмовах обговорюють вбивства місцевих жителів. Зокрема одному з військових сказали, що стрільба по школярах з портфелями – це вияв “мужності”.