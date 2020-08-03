У будівлі столичного бізнес-центру "Леонардо", який невідомий погрожував підірвати, не була проведена повна евакуація громадян.

Про це повідомила радник генерального директора у “Медіа Група Україна” Ірина Мілютіна в Facebook.

“Так-так, мій офіс якраз в “Леонардо”. Але, як то кажуть, залишайтеся в паніці і не піддавайтеся спокою. Стопятьсоттищ моїх друзів запитали, чи все у мене в порядку? Будівля оточена, спецназ, все як треба. Питаю охорону: – А нам точно не потрібно евакуюватися? – Точно не треба, кажуть. Це інша секція будівлі. Якщо бомба вибухне, то ви все одно в іншій секції. Не хвилюйтесь. Оптимізм – наше все”, – написала Мілютіна.

Раніше генеральний директор компанії Quinn Properties Ukraine (входить в Quinn Group, що володіє першою фазою БЦ “Леонардо”) Ростислав Левінзон повідомив агентству “Інтерфакс-Україна”, що в будівлі столичного бізнес-центру “Леонардо” по вул.Володимирській проведена повна евакуація громадян.

“Бізнес-центр “Леонардо” повністю евакуйовано, оточений силами поліції, Національної гвардії і Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Всі цивільні з БЦ “Леонардо” повністю евакуйовані. Про прилеглі будівлі нічого сказати не можу”, – зазначив він в коментарі агентству.

Quinn Group є власником першої фази БЦ “Леонардо”, в якому розміщено відділення банку Universal Bank, захопленого невідомим в понеділок.

Ірландська інвестгруппа Quinn Group придбала першу фазу БЦ “Леонардо” загальною площею 23 тис. кв. м в 2008 році. Компанія також володіє київським універмагом “Україна”.

Власником другої фази виступає “Еста Холдинг”, що входить до групи СКМ Ріната Ахметова.

Нагадаємо, що 3 серпня невідомий чоловік увійшов до відділення “Універсал Банку”, що в Шевченківському районі столиці, і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба.

Працівники банку вийшли з приміщення, в середині залишився керівник відділення – за власним бажанням.