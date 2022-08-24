Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міністерств оборони України.
Розвідники наголосили, що попри те, що Білорусь тим чи іншим чином вже бере участь у повномасштабній війні проти України, на даний час загрози наземного вторгнення з боку Білорусі на даний час немає.
Як зауважив представник ГУР МОУ Андрій Юсов, українська влада відпрацьовує різноманітні сценарії війни, зокрема й можливість вторгнення з боку Білорусі.
Водночас він додав, що Білорусь вже бере участь у війні проти України, оскільки надає Росії свої аеродроми, звідки країна-агресор завдає ракетних ударів по території України.
Окрім цього у Білорусі ремонтують пошкоджену російську військову техніку та вербують громадян Білорусі для безпосередньої участі у бойових діях проти України.
- Міністерство оборони Білорусі та уряд РФ підписали термінові контракти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт авіаційної техніки.
- До 13 тисяч чинних та колишніх військовослужбовців у Білорусі погодилися брати участь у війні проти України. Основною причиною стала матеріальна винагорода.
- В ніч на 11 серпня на білоруському аеродромі “Зябровка” у Гомельській області пролунали звуки вибухів, а також були помітні спалахи.