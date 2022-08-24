За інформацією українських розвідників на даний час загрози наземного вторгнення зі сторони Республіки Білорусь немає.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міністерств оборони України.

Розвідники наголосили, що попри те, що Білорусь тим чи іншим чином вже бере участь у повномасштабній війні проти України, на даний час загрози наземного вторгнення з боку Білорусі на даний час немає.

Як зауважив представник ГУР МОУ Андрій Юсов, українська влада відпрацьовує різноманітні сценарії війни, зокрема й можливість вторгнення з боку Білорусі.

Водночас він додав, що Білорусь вже бере участь у війні проти України, оскільки надає Росії свої аеродроми, звідки країна-агресор завдає ракетних ударів по території України.

Окрім цього у Білорусі ремонтують пошкоджену російську військову техніку та вербують громадян Білорусі для безпосередньої участі у бойових діях проти України.