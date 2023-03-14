Про це #Буквам повідомила наречена загиблого героя Ольга Варнавська.
Як розповіла Ольга, Іващук Віктор Олегович пішов у 2019 році добровольцем на фронт.
Протягом 2019-2021 років захищав Україну на Донбасі.
“Він казав: “Скоро почнеться війна, це не зупиниться тільки на сході. Краще я буду готовий і мати бойовий досвід, щоб дати відсіч ворогу””, – написала наречена загиблого захисника.
На момент повномасштабного вторгнення Віктор служив у 8 окремій гірсько-штурмовій бригаді у складі 10 ОГШБр “Едельвейс”.
Загинув 13 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута.
Поховали героя на Алеї слави поблизу рідного міста Червоноград, Львівської області.
ДОВІДКА: Віктор Іващук народився і проживав у місті Червоноград Львівської області.
Після школи здобув фах зварювальника у місцевому училищі. Робота була для нього й улюбленим хобі: займався реставрацією старих авто та ремонтом машин.
Це стало в пригоді під час військової служби: якщо в бригаді ламалася машина, побратими знали, до кого звернутися. Цікавився військовою справою, відслужив в армії.
У 2019-му брав участь в ООС на Донбасі. У січні 2022 року підписав контракт із ЗСУ. Служив у 8-му окремому гірсько-штурмовому батальйоні у складі 10 ОГШБр.
З першого дня повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року, Віктор разом із побратимами брали участь у звільненні від окупантів Київщини та Харківщини. Потім їх відправили на Донеччину.
Віктор Іващук загинув 13 листопада 2022 року у бою з російськими військами поблизу м. Бахмут Донецької області.
16 листопада 2022 року заупокійне богослужіння та прощання із загиблим військовослужбовцем відбулося у церкві Святого Володимира у Червонограді. Поховали Віктора Іващука 17 листопада 2022 року.
Посмертно Віктору надано звання “Почесний громадянин Червоноградської міської територіальної громади”.
- 28 лютого, перебуваючи після важкого поранення у полоні, загинув український гуморист, актор і учасник “Ліги сміху” Роман Іваненко. На початку повномасштабного вторгнення він повернувся з-за кордону та одразу прийняв рішення піти на фронт добровольцем.
- 10 березня у Києві відбулася громадянська панахида за полеглими військовими – батьком та сином – Олегом “Хомою” Хомюком та Микитою “Туристом” Хомюком, які боронили місто Бахмут Донецької області.
- 10 березня у Києві попрощалися з Героєм України, бійцем 67-ї окремої механізованої бригади, комбатом Дмитром Коцюбайлом із позивним “Да Вінчі”, який загинув 7 березня в бою під Бахмутом.