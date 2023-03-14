Сьогодні, 14 березня 2023 року, своє 28-річчя міг би відсвяткувати Віктор Іващук, український військовий, який загинув у листопаді 2022 року захищаючи Україну від російських окупантів поблизу Бахмута на Донеччині.

Про це #Буквам повідомила наречена загиблого героя Ольга Варнавська.

Як розповіла Ольга, Іващук Віктор Олегович пішов у 2019 році добровольцем на фронт.

Протягом 2019-2021 років захищав Україну на Донбасі.

“Він казав: “Скоро почнеться війна, це не зупиниться тільки на сході. Краще я буду готовий і мати бойовий досвід, щоб дати відсіч ворогу””, – написала наречена загиблого захисника.

На момент повномасштабного вторгнення Віктор служив у 8 окремій гірсько-штурмовій бригаді у складі 10 ОГШБр “Едельвейс”.

Загинув 13 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута.

Поховали героя на Алеї слави поблизу рідного міста Червоноград, Львівської області.

ДОВІДКА: Віктор Іващук народився і проживав у місті Червоноград Львівської області.

Після школи здобув фах зварювальника у місцевому училищі. Робота була для нього й улюбленим хобі: займався реставрацією старих авто та ремонтом машин.

Це стало в пригоді під час військової служби: якщо в бригаді ламалася машина, побратими знали, до кого звернутися. Цікавився військовою справою, відслужив в армії.

У 2019-му брав участь в ООС на Донбасі. У січні 2022 року підписав контракт із ЗСУ. Служив у 8-му окремому гірсько-штурмовому батальйоні у складі 10 ОГШБр.

З першого дня повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року, Віктор разом із побратимами брали участь у звільненні від окупантів Київщини та Харківщини. Потім їх відправили на Донеччину.

Віктор Іващук загинув 13 листопада 2022 року у бою з російськими військами поблизу м. Бахмут Донецької області.

16 листопада 2022 року заупокійне богослужіння та прощання із загиблим військовослужбовцем відбулося у церкві Святого Володимира у Червонограді. Поховали Віктора Іващука 17 листопада 2022 року.

Посмертно Віктору надано звання “Почесний громадянин Червоноградської міської територіальної громади”.