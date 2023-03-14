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Про це #Буквам повідомила наречена загиблого героя Ольга Варнавська.

Як розповіла Ольга, Іващук Віктор Олегович пішов у 2019 році добровольцем на фронт.

Фото надала Ольга Варнавська

Протягом 2019-2021 років захищав Україну на Донбасі.

Фото надала Ольга Варнавська

“Він казав: “Скоро почнеться війна, це не зупиниться тільки на сході. Краще я буду готовий і мати бойовий досвід, щоб дати відсіч ворогу””, – написала наречена загиблого захисника.

На момент повномасштабного вторгнення Віктор служив у 8 окремій гірсько-штурмовій бригаді у складі 10 ОГШБр “Едельвейс”.

Фото надала Ольга Варнавська

Загинув 13 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута.

Поховали героя на Алеї слави поблизу рідного міста Червоноград, Львівської області.

Фото надала Ольга Варнавська

ДОВІДКА: Віктор Іващук народився і проживав у місті Червоноград Львівської області.

Після школи здобув фах зварювальника у місцевому училищі. Робота була для нього й улюбленим хобі: займався реставрацією старих авто та ремонтом машин.

Це стало в пригоді під час військової служби: якщо в бригаді ламалася машина, побратими знали, до кого звернутися. Цікавився військовою справою, відслужив в армії.

У 2019-му брав участь в ООС на Донбасі. У січні 2022 року підписав контракт із ЗСУ. Служив у 8-му окремому гірсько-штурмовому батальйоні у складі 10 ОГШБр.

З першого дня повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року, Віктор разом із побратимами брали участь у звільненні від окупантів Київщини та Харківщини. Потім їх відправили на Донеччину.

Віктор Іващук загинув 13 листопада 2022 року у бою з російськими військами поблизу м. Бахмут Донецької області.
16 листопада 2022 року заупокійне богослужіння та прощання із загиблим військовослужбовцем відбулося у церкві Святого Володимира у Червонограді. Поховали Віктора Іващука 17 листопада 2022 року.

Посмертно Віктору надано звання “Почесний громадянин Червоноградської міської територіальної громади”.