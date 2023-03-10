Сьогодні, 10 березня, у Києві попрощалися з Героєм України, бійцем 67-ї окремої механізованої бригади, комбатом Дмитром Коцюбайлом із позивним "Да Вінчі", який загинув 7 березня в бою під Бахмутом.

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Церемонія прощання з полеглим Героєм України відбулася у Михайлівському соборі в Києві. Попрощатися з українським захисником прийшли сотні людей. Серед них – президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков та очільник ГУР Кирило Буданов.

У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за загиблим захисником. Після панахиди прощання із Дмитром Коцюбайлом проходило на Майдані Незалежності.

Президент України передав матері загиблого українського захисника “Да Вінчі”, Оксані Коцюбайло відзнаку “Хрест бойових заслуг”, якою посмертно удостоєно її сина.

“Боляче втрачати наших героїв. Хоробрих, сміливих, сильних. Вірних собі і державі. Разом із прем’єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін попрощалися із Дмитром Коцюбайлом. Передав матері “Да Вінчі” Оксані Коцюбайло відзнаку “Хрест бойових заслуг”, якою посмертно удостоєно її сина. Ніколи не забудемо. І будемо завжди вдячні. Вічна пам’ять!” – написав Володимир Зеленський в Telegram.

Нагадаємо, що загинув Герой України Дмитро Коцюбайло 7 березня у бою з російськими загарбниками під Бахмутом.

З 2014 року він захищав незалежність України. Він був активним учасником “Революції гідности”. Учасник російсько-української війни, зокрема – командир взводу добровольців (2014) та роти (2015). У 2014 році отримав важке поранення в Пісках Донецької області, після одужання повернувся на фронт.

У 2021 році Володимир Зеленський нагородив Дмитра званням Героя України з врученням ордена “Золота Зірка” – за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.