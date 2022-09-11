Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
7 вересня 2022 року президент РФ Путін заявив, що лише 60 тис. тонн зерна, експортованого з України з серпня, було відправлено до країн, що розвиваються. Своєю чергою, за його словами, що більша частина зерна з України була поставлена до країн ЄС.
Як зазначають у розвідці Великої Британії, твердження Путіна не відповідають дійсності. Згідно з даними ООН, близько 30% було поставлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії. Наголошується, що Росія проводить навмисну стратегію дезінформації, намагаючись відвести від себе провину за проблеми з продовольчою безпекою, дискредитувати Україну та мінімізувати спротив її вторгненню.
Також в Міноборони Великої Британії зауважили і на значних успіхах ЗСУ в контрнаступі.
“Протягом останньої доби українські війська продовжували досягати значних успіхів у Харківській області. Росія, ймовірно, вивела підрозділи з цього району, але тривають бої навколо стратегічно важливих міст Куп’янськ та Ізюм”, – повідомляє розвідка дружньої Україні держави.
- Протягом останньої доби, 10 вересня, Збройні сили України ліквідували понад 400 російських загарбників. Загалом з 24 лютого кількість знищених росіян, за підрахунками Генштабу ЗСУ, становить близько 52650 одиниць живої сили ворога.
- Російські окупаційні війська покинули свій головний бастіон на північному сході України в суботу в результаті раптового знищення однієї з головних ліній фронту війни після швидкого просування українських військ.
- Розпочалася двохсота доба протистояння російському воєнному вторгненню. За останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Тенденція зберігається, окупанти зазнають нищівних втрат.
- Протягом останньої доби Російська Федерація убила щонайменше 10 цивільних осіб у Донецькій області. Ще 19 осіб отримали поранення.