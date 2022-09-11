Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

7 вересня 2022 року президент РФ Путін заявив, що лише 60 тис. тонн зерна, експортованого з України з серпня, було відправлено до країн, що розвиваються. Своєю чергою, за його словами, що більша частина зерна з України була поставлена до країн ЄС.

Як зазначають у розвідці Великої Британії, твердження Путіна не відповідають дійсності. Згідно з даними ООН, близько 30% було поставлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії. Наголошується, що Росія проводить навмисну стратегію дезінформації, намагаючись відвести від себе провину за проблеми з продовольчою безпекою, дискредитувати Україну та мінімізувати спротив її вторгненню.

Також в Міноборони Великої Британії зауважили і на значних успіхах ЗСУ в контрнаступі.

“Протягом останньої доби українські війська продовжували досягати значних успіхів у Харківській області. Росія, ймовірно, вивела підрозділи з цього району, але тривають бої навколо стратегічно важливих міст Куп’янськ та Ізюм”, – повідомляє розвідка дружньої Україні держави.