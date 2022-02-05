Про це йдеться у відповідному матеріалі.
Український уряд спростував інформацію про те, що Росія транспортувала кров своїм військам на кордоні з Україною для лікування потенційних жертв війни, назвавши це “вкидом, аби посіяти паніку”.
Між Україною та США відкрився риторико-аналітичний розрив. Хоча американці попереджають про неминуче вторгнення Росії, Володимир Зеленський, президент України, вважає, що це перебільшено. Зеленський відкидає оцінку американського президента Джо Байдена про те, що російське вторгнення в Україну можливе і що Київ, столицю, може бути захоплено.
Зеленський дорікав іноземним лідерам у їхній “жахливій риториці” та просив “не сіяти паніку”
“Я президент України, я тут перебуваю, і я думаю, що знаю деталі глибше, ніж будь-який інший президент”, – сказав Зеленський.
Багато іноземних дипломатів висловлюють розчарування паном Зеленським, якого вони вважають недосвідченим і тонкошкірим.
Вони підкреслюють, що український президент вимагає зброї із Заходу, і разом з тим відкидає можливість розвитку подій, де ця зброя може знадобитися.
Більша частина зовнішньополітичного істеблішменту Вашингтона цього тижня всіляко намагалась пояснити ризик вторгнення безпосередньо місцевим жителям. Працювали над цим і лідери інших країн.
У матеріалі йдеться, що Петро Порошенко, який втратив владу від пана Зеленського у 2019 році, стверджує, що те, що хоче Путін і що він робить, це різні речі, і що перспектива російського нападу є не те що реальною, а вічною загрозою.
Разом з тим, Міністерство закордонних справ України дорікало Америці та Великобританії за евакуацію персоналу зі своїх посольств у Києві, назвавши це “надмірною обережністю”.
“Деякі українці не довіряють американським шпигунам, які, на їхню думку, розглядають Україну як пішака у ширшій боротьбі з Росією. Їм здається, що постійні повідомлення американської розвідки працюють лише на американські плани щодо безпеки Європи, а не допомагають Україні. Але захисники пана Зеленського вважають, що президент просто зберігає позитив на публіці, поки приватно бачить кризу, і просить про допомогу, як це може зробити будь-який лідер. Зрештою, США та її союзники все ще посилають Україні допомогу, діляться розвідданими та тиснуть на Росію, щоб вона відступила”, – йдеться у матеріалі.
Америка вважає українські збройні сили переоціненими, що робить можливою російську окупацію. Але українці вірять в країну, яку вони побудували з 2014 року.
- Також #Букви продовжують публікувати матеріли розслідувань про те, як у Facebook використовують фейкові акаунти для просування тез, які дивним чином збігаються з тезами, які в той чи інший спосіб просувають наближені до влади особи.
- Раніше #Букви поспілкувалися з ветераном російсько-української війни Дмитром Кухарчуком стосовно його бачення військових указів президента України Володимира Зеленського.