Американське видання The Economist навело факти того, що Захід висловлює розчарування Зеленським, тому що він вимагає термінових поставок озброєння із Заходу, водночас насміхаючись над перспективою повномасштабної війни, для якої знадобиться ця зброя.

Про це йдеться у відповідному матеріалі.

Український уряд спростував інформацію про те, що Росія транспортувала кров своїм військам на кордоні з Україною для лікування потенційних жертв війни, назвавши це “вкидом, аби посіяти паніку”.

Між Україною та США відкрився риторико-аналітичний розрив. Хоча американці попереджають про неминуче вторгнення Росії, Володимир Зеленський, президент України, вважає, що це перебільшено. Зеленський відкидає оцінку американського президента Джо Байдена про те, що російське вторгнення в Україну можливе і що Київ, столицю, може бути захоплено.

Зеленський дорікав іноземним лідерам у їхній “жахливій риториці” та просив “не сіяти паніку”

“Я президент України, я тут перебуваю, і я думаю, що знаю деталі глибше, ніж будь-який інший президент”, – сказав Зеленський.

Багато іноземних дипломатів висловлюють розчарування паном Зеленським, якого вони вважають недосвідченим і тонкошкірим.

Вони підкреслюють, що український президент вимагає зброї із Заходу, і разом з тим відкидає можливість розвитку подій, де ця зброя може знадобитися.

Більша частина зовнішньополітичного істеблішменту Вашингтона цього тижня всіляко намагалась пояснити ризик вторгнення безпосередньо місцевим жителям. Працювали над цим і лідери інших країн.

У матеріалі йдеться, що Петро Порошенко, який втратив владу від пана Зеленського у 2019 році, стверджує, що те, що хоче Путін і що він робить, це різні речі, і що перспектива російського нападу є не те що реальною, а вічною загрозою.

Разом з тим, Міністерство закордонних справ України дорікало Америці та Великобританії за евакуацію персоналу зі своїх посольств у Києві, назвавши це “надмірною обережністю”.

“Деякі українці не довіряють американським шпигунам, які, на їхню думку, розглядають Україну як пішака у ширшій боротьбі з Росією. Їм здається, що постійні повідомлення американської розвідки працюють лише на американські плани щодо безпеки Європи, а не допомагають Україні. Але захисники пана Зеленського вважають, що президент просто зберігає позитив на публіці, поки приватно бачить кризу, і просить про допомогу, як це може зробити будь-який лідер. Зрештою, США та її союзники все ще посилають Україні допомогу, діляться розвідданими та тиснуть на Росію, щоб вона відступила”, – йдеться у матеріалі.

Америка вважає українські збройні сили переоціненими, що робить можливою російську окупацію. Але українці вірять в країну, яку вони побудували з 2014 року.