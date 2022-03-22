Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Попередньо США та союзники інформували відповідно до даних розвідки, що РФ може планувати застосування хімічної чи біологічної зброї. Проте дані про погоду з деяких із цих країн, зокрема США та Великої Британії, надходять до російських агентств. Дані містять вимірювання швидкості та напрямки вітру, сонячного світла, опадів та інших чинників, близьких до реального часу. Вони можуть бути вирішальними при плануванні атаки із застосуванням біологічної або хімічної зброї.
У Європейській організації з експлуатації метеорологічних супутників, що базується в Німеччині, заявили, що продовжують надавати дані РФ, попри те, що щонайменше три інші організації в Європі припинили це робити.
“Якщо гіпотетично ви плануєте атаку, при якій розпорошуєте хмару хімікатів або патогенів, вам потрібно буде взяти до уваги метеорологічні дані”, – зазначила експерт з біологічних загроз і старший викладач Королівського коледжу Лондона Філіпа Ленцос.
Експерт з хімічної зброї та запрошений науковий співробітник британського Кембридзького університету Хеміш де Бреттон-Гордон наголосив, що дані про погоду критично важливі під час застосування хімічної та біологічної зброї.
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