Радник з національної безпеки Великої Британії Стівен Лавгроув попередив про те, що Захід ризикує вступити в ядерний конфлікт з Росією або Китаєм через "розрив комунікації" з двома країнами.

Про це йдеться у повідомленні британської газети The Guardian.

“Два монолітні блоки часів холодної війни СРСР і НАТО, хоча й не без тривожних ударів, але змогли досягти спільного розуміння доктрини, яке сьогодні відсутнє. Доктрина непрозора в Москві та Пекіні, не кажучи вже про Пхеньян чи Тегеран”, – заявив Стівен Лавгроув.

Також він зазначив, що погіршення комунікації з Китаєм і Росією створило вищий ризик “швидкої ескалації до стратегічного конфлікту”.

“Під час холодної війни ми виграли від низки переговорів і діалогів, які покращили наше розуміння радянської доктрини та можливостей, і навпаки. Це дало нам обом вищий рівень впевненості, що ми не прорахуємося щодо ядерної війни” – додав радник з питань нацбезпеки Великої Британії.

Він наголосив на тому, що сьогодні Британія не має однакових поглядів з іншими, хто може загрожувати їй у майбутньому, зокрема з Китаєм. Натомість Велика Британія рішуче підтримує запропоновані президентом США Джо Байденом переговори з Китаєм як важливий крок.

Стівен Лавгроув також зазначив, що ризик “неконтрольованого конфлікту” підвищується через неодноразові порушення Росією своїх договірних зобов’язань, а також через темпи розширення Китаєм свого ядерного арсеналу та його очевидну зневагу до угод про контроль над озброєннями.

За його словами, немає “найближчої перспективи для досягнення угоди між великими державами”, тому сили НАТО можуть зосередитися на “роботі над зменшенням стратегічних ризиків”.

Проте Лавгроув позитивно оцінив рішення Білого дому відновити співпрацю з Китаєм, але наголосив на ризиках технологічного прогресу.

“У нас є чіткі занепокоєння щодо програми ядерної модернізації Китаю, яка збільшить як кількість, так і типи систем ядерної зброї в його арсеналі”, — зауважив радник з національної безпеки Великої Британії Стівен Лавгроув.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що 28 липня відбудеться телефона розмова між президентом США Джо Байденом та президентом КНР Сі Цзіньпінем. Розмова стосуватиметься напруги навколо Тайваню та повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Це буде вже п’ята розмова між американським та китайським лідерами. Вона відбудеться після того, як Китай відправив Білому дому попередження щодо можливого візиту спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань, який КНР вважає своєю територією.