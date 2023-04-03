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Західні союзники надали Україні понад $70 мільярдів військової допомоги – глава НАТО

3 квітня глава НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники надали Україні понад 70 мільярдів доларів військової допомоги за минулий рік з початку повномасштабного російського вторгнення. 

Понеділок, 3 квітня 2023, 21:44
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Про це повідомляє CNN.

Столтенберг попередив, що “немає ознак того, що президент РФ Путін готується до миру, наголосивши, що навпаки “він готується до нової війни”.

Ми не знаємо, коли ця війна закінчиться. Але коли вона закінчиться, нам потрібно буде ввести механізми, щоб Україна могла стримувати майбутню агресію. І історія не повторилася. Ми не можемо дозволити Росії продовжувати підривати безпеку Європи”, – зазначив генсек.

Столтенберг додав, що союзники надали 65 мільярдів євро (близько 70,7 мільярда доларів) військової допомоги, і зауважив, що він вітає нещодавнє надходження в Україну сучасних танків та іншої броньованої техніки.

Це може реально змінити ситуацію на передовій і дозволить українським силам звільнити більше території”, – наголосив він.

Глава НАТО підтвердив, що підтримка альянсу є “довгостроковою”, і заявив, що “ми обговоримо, як ми можемо посилити нашу підтримку, зокрема шляхом продовження зміцнення Збройних сил України та підтримки переходу від радянської епохи до обладнання НАТО”.

Столтенберг також наголосив, що союзники повинні вирішити інші загрози та виклики, посилаючись на нестабільність, тероризм і зростаючий вплив Ірану, Росії та Китаю. Він закликав союзників інвестувати більше в оборону, щоб вирішити всі ці різноманітні проблеми.

3 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що союзники “єдині в рішучості триматися курсу і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”.

Теги: Глава НАТО, допомога Україні, НАТО, підтримка ЗСУ, Столтенберг

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