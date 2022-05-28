Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Зазначається, що українська воєнна розвідка здобула докази застосування у російському озброєнні та військовій техніці мікроелектроніки з США.
Зокрема, американські компоненти розвідка виявила у російських комплексах ППО “Панцир”, ударних гвинтокрилах Ка-52 “Алігатор”, а також у крилатих ракетах Х-101.
ГУР наголошує, що використання іноземних компонентів в озброєнні є доказом неефективності так званого “імпортозаміщення” в РФ. Пресслужба розвідки зауважує, що країна-агресорка повністю залежить від технологій Заходу.
- Раніше повідомлялося, що окупанти вивозять з Маріуполя метал.
- Також повідомлялося, що загарбники обстріляли Київський район Харкова та околиці міста.
- Зокрема, на Херсонщині росіяни закрили кордон з підконтрольними Україні територіями.