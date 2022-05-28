Росіяни використовують західні електронні компоненти в озброєнні й військовій техніці та повністю залежать від технологій Заходу.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що українська воєнна розвідка здобула докази застосування у російському озброєнні та військовій техніці мікроелектроніки з США.

Зокрема, американські компоненти розвідка виявила у російських комплексах ППО “Панцир”, ударних гвинтокрилах Ка-52 “Алігатор”, а також у крилатих ракетах Х-101.

ГУР наголошує, що використання іноземних компонентів в озброєнні є доказом неефективності так званого “імпортозаміщення” в РФ. Пресслужба розвідки зауважує, що країна-агресорка повністю залежить від технологій Заходу.