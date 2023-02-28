Захисники "Азовсталі" разом з родинами відвідали прем'єру документальної стрічки французького філософа Бернара-Анрі Леві, головним героєм якого виступив офіцер "Азова" Ілля Самойленко на псевдо "Гендальф".

Про це повідомила пресслужба Асоціації родин захисників “Азовсталі” в Instagram.

26 лютого в Києві відбулася прем‘єра документальної стрічки французького режисера, філософа та драматурга Бернара-Анрі Леві під назвою “Слава Україні!”.

На запрошення автора фільму захід відвідали захисники “Азовсталі” з бригади “Азов”, зокрема виконувач обов’язків командира підрозділу Богдан “Тавр” Кротевич, Герой України Лев “Хорус” Пашко, бойовий медик Асан “Хасан” Ісенаджиєв, заступник командира Сергій “Мольфар” Цісарук та інші бійці й командири, які вже повернулися з полону, а також представниці Асоціації родин захисників “Азовсталі”, в тому числі її засновниця Катерина Прокопенко.

Картина демонструє хронологію подій року повномасштабної війни. У стрічці відтворено руйнування, яких завдали росіяни українським містам, трагічні долі простих українців та звитягу українського війська на різних ділянках фронту.

Героєм епізоду про оборону Маріуполя став офіцер “Азова” Ілля Самойленко на псевдо “Гендальф”. Бернар-Анрі спочатку поспілкувався з ним відеозв‘язком безпосередньо під час подій на “Азовсталі”, а потім зустрівся в Києві після одного з обмінів військовополоненими.

Незабаром “Слава Україні!” покажуть у країнах Європи, а за кілька місяців фільм побачать у Конгресі США.