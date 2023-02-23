Зображення: пресслужба бригади НГУ “Азов”

Про це #Буквам повідомила пресслужба бригади  НГУ “Азов”.

Співзасновниками ГО Azov One є офіцери бригади НГУ “Азов”: майор Богдан “Тавр” Кротевич, майор Микита “Раз-Два” Надточій, майор Сергій “Мольфар” Цісарук, молодший лейтенант Ілля “Гендальф” Самойленко, лейтенант Лев “Хорус” Пашко.

У пресслужбі зазначили, що цілями ГО Azov One є уніфікація та централізація зборів для забезпечення бійців бригади НГУ “Азов”, з метою оптимізації донатів та їх раціонального використання, а також запобігання шахрайським діям осіб, які збирають гроші, прикриваючись іменем “Азову”.

Зображення: пресслужба бригади НГУ “Азов”

Відтак, громадська організація Azov One єдина офіційна платформа по збору коштів для “Азову”. Відеопрезентацію ГО Azov One можна переглянути на офіційному YouTube-каналі.

Зображення: пресслужба бригади НГУ “Азов”

Зображення: пресслужба бригади НГУ “Азов”

Нагадаємо, що у лютому цього року легендарний полк “Азов” став бригадою Національної гвардії України. Цьому зростанню передувала майже дев’ятирічна бойова історія “Азова”.

У 2014 році батальйон МВС “Азов” брав участь у звільненні Маріуполя та у боях за Іловайськ. Згодом “Азов” збільшився до полку, а пізніше переформатувався в окремий загін спеціального призначення в складі 12-ї бригади Національної гвардії України.

Окрім цього, у 2015 році полк “Азов” брав участь у Широкинській операції,  у 2019 році – в обороні Світлодарської дуги, у 2022 році – 86 днів оборони Маріуполя, “Азовсталь”, бої на південному напрямку.

Вже у 2023 році  Міністерство внутрішніх справ України розпочало формування нових штурмових бригад “Гвардія наступу”. Відтепер бригада НГУ “Азов” стає однією з них.