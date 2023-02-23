Сьогодні, 23 лютого, в соціальних мережах відбулась презентація громадської організації Azov One, яка створена командирами "Азову", захисниками Маріуполя, задля забезпечення та фінансової підтримки бригади "Азов" у складі Нацгвардії України.

Про це #Буквам повідомила пресслужба бригади НГУ “Азов”.

Співзасновниками ГО Azov One є офіцери бригади НГУ “Азов”: майор Богдан “Тавр” Кротевич, майор Микита “Раз-Два” Надточій, майор Сергій “Мольфар” Цісарук, молодший лейтенант Ілля “Гендальф” Самойленко, лейтенант Лев “Хорус” Пашко.

У пресслужбі зазначили, що цілями ГО Azov One є уніфікація та централізація зборів для забезпечення бійців бригади НГУ “Азов”, з метою оптимізації донатів та їх раціонального використання, а також запобігання шахрайським діям осіб, які збирають гроші, прикриваючись іменем “Азову”.

Відтак, громадська організація Azov One єдина офіційна платформа по збору коштів для “Азову”. Відеопрезентацію ГО Azov One можна переглянути на офіційному YouTube-каналі.

Нагадаємо, що у лютому цього року легендарний полк “Азов” став бригадою Національної гвардії України. Цьому зростанню передувала майже дев’ятирічна бойова історія “Азова”.

У 2014 році батальйон МВС “Азов” брав участь у звільненні Маріуполя та у боях за Іловайськ. Згодом “Азов” збільшився до полку, а пізніше переформатувався в окремий загін спеціального призначення в складі 12-ї бригади Національної гвардії України.

Окрім цього, у 2015 році полк “Азов” брав участь у Широкинській операції, у 2019 році – в обороні Світлодарської дуги, у 2022 році – 86 днів оборони Маріуполя, “Азовсталь”, бої на південному напрямку.

Вже у 2023 році Міністерство внутрішніх справ України розпочало формування нових штурмових бригад “Гвардія наступу”. Відтепер бригада НГУ “Азов” стає однією з них.