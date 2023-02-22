За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, заява про складання депутатського мандата підозрюваного у держзраді народного депутата забороненої партії "ОПЗЖ" Олега Волошина вже надійшла до парламенту.

Про це повідомив Стефанчук у Facebook.

Він зазначив, що заява про складання повноважень народного депутата України надійшла до Верховної Ради України відповідно до Конституції України.

Голова ВР також запевнив, що із розглядом заяви Волошина затягувати не будуть.

Нагадаємо, що на тлі доказів, які зібрала контррозвідка СБУ, Волошину оголосили про підозру у державній зраді. За матеріалами слідства, протягом 2020-2021 років цей парламентар сприяв військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України.

Також у червні 2022 року Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив політичну партію “Опозиційна платформа – За життя”. Суд задовільнив позов Міністерства юстиції.

Вже у серпні 2022 року до Верховної Ради внесли проєкт постанови про позбавлення депутатських мандатів усіх колишніх нардепів з “Опозиційної Платформи – За Життя”.