Про це йшлося на засіданні комітету 16 червня, інформує Апарат ВРУ.
На переконання членів комітету, поданий президентом Володимиром Зеленським законопроєкт №5599 “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”, не суперечить цілям Угоди про асоціацію ЄС.
Водночас комітет зазначає, що проєкт закону потребує доопрацювання з метою:
- врахування положень статті 282 Угоди про асоціацію щодо належного дотримання принципу правової визначеності;
- повного врахування положень Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року (Загальний регламент про захист даних);
- врахування Європейської конвенції з прав людини, Гельсінського Заключного Акта, Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1516 (2001 р.).
Також комітет вважає, що висновок щодо законопроєкту має надати уповноважений Верховної Ради України з прав людини (омбудсмен).
Як сповіщалося, Зеленський вніс до Верховної Ради анонсований раніше законопроєкт “про олігархів” в травні. Зеленський також заявив, що питання щодо статусу олігархів в Україні можуть першим винести на всеукраїнський референдум. #Букви розповідали, кого глава держави пропонує віднести до категорії “олігархів” та що передбачає законопроєкт.
Міністр юстиції України Денис Малюська у прямому ефірі повідомив, що лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко точно потрапить до реєстру олігархів.
Понад 35% українців вважають популізмом оголошену президентом Володимиром Зеленським деолігархізацію в Україні. Про це свідчать дані дослідження Центру соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, котре проводилося з 28 травня по 3 червня 2021 року.
- Заступниця голови парламентської фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук заявила, що, окрім вже поданого до Верховної Ради президентського законопроєкту про деолігархізацію, хочуть підготувати ще декілька проєктів.