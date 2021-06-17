Комітет з питань інтеграції України до ЄС вважає, що президентський законопроєкт "про олігархів" потребує доопрацювання.

Про це йшлося на засіданні комітету 16 червня, інформує Апарат ВРУ.

На переконання членів комітету, поданий президентом Володимиром Зеленським законопроєкт №5599 “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”, не суперечить цілям Угоди про асоціацію ЄС.

Водночас комітет зазначає, що проєкт закону потребує доопрацювання з метою:

врахування положень статті 282 Угоди про асоціацію щодо належного дотримання принципу правової визначеності;

повного врахування положень Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року (Загальний регламент про захист даних);

врахування Європейської конвенції з прав людини, Гельсінського Заключного Акта, Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1516 (2001 р.).

Також комітет вважає, що висновок щодо законопроєкту має надати уповноважений Верховної Ради України з прав людини (омбудсмен).

Як сповіщалося, Зеленський вніс до Верховної Ради анонсований раніше законопроєкт “про олігархів” в травні. Зеленський також заявив, що питання щодо статусу олігархів в Україні можуть першим винести на всеукраїнський референдум. #Букви розповідали, кого глава держави пропонує віднести до категорії “олігархів” та що передбачає законопроєкт.

Міністр юстиції України Денис Малюська у прямому ефірі повідомив, що лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко точно потрапить до реєстру олігархів.

Понад 35% українців вважають популізмом оголошену президентом Володимиром Зеленським деолігархізацію в Україні. Про це свідчать дані дослідження Центру соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, котре проводилося з 28 травня по 3 червня 2021 року.