Про це Головнокомандувач ЗСУ зазначив у Facebook.

Сторони обговорили ситуацію на фронті російсько-української війни. Залужний наголосив на масованому застосуванні росіянами ракет та безпілотників по цивільним обʼєктам, що беззаперечно актуалізує питання посилення протиповітряної оборони України.

Головнокомандувач ЗСУ подякував колезі та в його особі всьому народу Франції за підтримку та військову допомогу.

Раніше Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Головнокомандувач поділився оцінками ситуації на фронті та безпекових ризиків через масовані ракетні удари РФ. Валерій Залужний деталізував запити України в озброєнні та техніці, системах протиповітряної та протиракетної оборони.