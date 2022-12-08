Про це Головнокомандувач ЗСУ зазначив у Facebook.
Сторони обговорили ситуацію на фронті російсько-української війни. Залужний наголосив на масованому застосуванні росіянами ракет та безпілотників по цивільним обʼєктам, що беззаперечно актуалізує питання посилення протиповітряної оборони України.
Головнокомандувач ЗСУ подякував колезі та в його особі всьому народу Франції за підтримку та військову допомогу.
Раніше Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.
Головнокомандувач поділився оцінками ситуації на фронті та безпекових ризиків через масовані ракетні удари РФ. Валерій Залужний деталізував запити України в озброєнні та техніці, системах протиповітряної та протиракетної оборони.
“Запевнив, що попри складні умови ведення бойових дій, ми продовжуємо боротьбу до Перемоги”, — йдеться в повідомленні.
- З початку широкомасштабного російського вторгнення Повітряні сили України знищують близько 80% ворожих цілей.
- Британське видання Financial Times випустило статтю про Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного під назвою “Ми б’ємо їх із рогаток: український “залізний генерал” демонструє характер”.
- За версією американського видання Politico, російського президента Володимира Путіна визнано “невдахою року”.