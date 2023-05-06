Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поспілкувався з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі про майбутні заходи задля деокупації українських територій.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

Залужний розповів, що й надалі підтримує сталий діалог з Міллі.

Так, під час крайньої телефонної розмови Головнокомандувач ЗСУ поінформував колегу про обставини на фронті та підготовку до майбутніх кроків української армії задля деокупації захоплених росіянами територій.

Також Залужний подякував американським партнерам за черговий пакет військової допомоги Україні, про який напередодні оголосили у Пентагоні.

“Домовилися з генералом Міллі продовжувати активно взаємодіяти. Наша мета — Перемога України!”, — йдеться в повідомленні.