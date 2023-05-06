Про це він повідомив у своєму Telegram.
Залужний розповів, що й надалі підтримує сталий діалог з Міллі.
Так, під час крайньої телефонної розмови Головнокомандувач ЗСУ поінформував колегу про обставини на фронті та підготовку до майбутніх кроків української армії задля деокупації захоплених росіянами територій.
Також Залужний подякував американським партнерам за черговий пакет військової допомоги Україні, про який напередодні оголосили у Пентагоні.
“Домовилися з генералом Міллі продовжувати активно взаємодіяти. Наша мета — Перемога України!”, — йдеться в повідомленні.
- Сьогодні, 6 травня, у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 42 захисники та троє захисниць “Азовсталі”.
- У Верховній Раді України створили робочу групу, яка має напрацювати пакет “воєнних законопроєктів” та розвʼязати проблему повернення виплат військовим. Відтак вчора, 5 травня, відбулося перше засідання.
- За добу російські окупанти обстріляли 16 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 27 цивільних об’єктів, є загиблі серед цивільних мешканців.