Про це він написав в Telegram.

За словами Залужного, сьогоднішня зустріч з генералом – це чіткий сигнал підтримки української армії з боку французьких колег у війні проти агресора.

Як повідомляється, Головнокомандувач ЗСУ ознайомив Бюркара із ситуацією на фронті. Крім того, Залужний детально зупинився на потребі України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, засобах протиповітряної оборони та винищувачах F-16.

“Домовилися продовжувати співпрацю та підтримувати діалог і надалі. Зі свого боку, Збройні Сили України готові ділитися досвідом з партнерами щодо ведення повномасштабної війни”, – резюмував Головнокомандувач ЗСУ.