Про це він написав в Telegram.
За словами Залужного, сьогоднішня зустріч з генералом – це чіткий сигнал підтримки української армії з боку французьких колег у війні проти агресора.
Як повідомляється, Головнокомандувач ЗСУ ознайомив Бюркара із ситуацією на фронті. Крім того, Залужний детально зупинився на потребі України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, засобах протиповітряної оборони та винищувачах F-16.
“Домовилися продовжувати співпрацю та підтримувати діалог і надалі. Зі свого боку, Збройні Сили України готові ділитися досвідом з партнерами щодо ведення повномасштабної війни”, – резюмував Головнокомандувач ЗСУ.
- Сьогодні, 11 квітня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого учасники обговорили ймовірні дії Росії в найближчій перспективі та стан забезпечення підрозділів Збройних сил України боєприпасами.
- 4 квітня президент України Володимир Зеленський провів військову нараду у спеціальному форматі. Ситуацію на фронті обговорили з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, з командувачем Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковником Олександром Сирським, та головою ГУР Кирилом Будановим.
- 29 березня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.