4 квітня президент України Володимир Зеленський провів військову нараду у спеціальному форматі. Ситуацію на фронті обговорили з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, з командувачем Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковником Олександром Сирським, та головою ГУР Кирилом Будановим.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні.

Зеленський зауважив, що постійно на звʼязку з командувачами, які протистоять РФ на полі бою.

Так, 4 квітня відбувся спеціальний формат військової наради. Генерал Сирський – щодо Бахмуту, Головком, керівник ГУР – щодо загальної воєнної ситуації. Міністерство оборони – щодо постачання боєприпасів та всього іншого за потребами наших захисників.

Президент запевнив, що рішення вже виконуються.

Окрім того, він зазначив, що керівництво весь день готується і до міжнародних заходів, що заплановані на цей тиждень, наголосивши, що вони “важливі, сміливі, амбітні”.

Тримаємо під контролем внутрішню ситуацію. Зокрема, щодо духовної незалежності. Її теж гарантуємо. Зламати Україну – ані ззовні, ані зсередини – ні в кого не вийде”, – мовиться у зверненні.

Глава держави висловив вдячність всім, хто в бою заради України: Авдіївка і Бахмут, Марʼїнка і Красногорівка, кожен гарячий напрямок, а також всім, хто допомагає Україні.

Окремо відзначив два рішення:

США надають пакет оборонної підтримки на 2 мільярди 600 мільйонів доларів. Боєприпаси для Himars, для ППО, для артилерії. Зеленський подякував президенту Байдену, Конгресу, та кожному американцю.

Подовжено роботу Незалежної міжнародної комісії ООН, що розслідує російські злочини проти українців. Президент наголосив, що кожен такий міжнародно-правовий крок наближає росіян до “неминучої, справедливої відповідальності”.

Зауважимо, 4 квітня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів змістовні телефонні перемовини з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Розповів про ситуацію на лінії фронту.