Про це глава держави повідомив у відеозверненні.

Зеленський зауважив, що постійно на звʼязку з командувачами, які протистоять РФ на полі бою.

Так, 4 квітня відбувся спеціальний формат військової наради. Генерал Сирський – щодо Бахмуту, Головком, керівник ГУР – щодо загальної воєнної ситуації. Міністерство оборони – щодо постачання боєприпасів та всього іншого за потребами наших захисників.

Президент запевнив, що рішення вже виконуються.

Окрім того, він зазначив, що керівництво весь день готується і до міжнародних заходів, що заплановані на цей тиждень, наголосивши, що вони “важливі, сміливі, амбітні”.

Тримаємо під контролем внутрішню ситуацію. Зокрема, щодо духовної незалежності. Її теж гарантуємо. Зламати Україну – ані ззовні, ані зсередини – ні в кого не вийде”, – мовиться у зверненні.

Глава держави висловив вдячність всім, хто в бою заради України: Авдіївка і Бахмут, Марʼїнка і Красногорівка, кожен гарячий напрямок, а також всім, хто допомагає Україні.

Окремо відзначив два рішення:

  • США надають пакет оборонної підтримки на 2 мільярди 600 мільйонів доларів. Боєприпаси для Himars, для ППО, для артилерії. Зеленський подякував президенту Байдену, Конгресу, та кожному американцю.
  • Подовжено роботу Незалежної міжнародної комісії ООН, що розслідує російські злочини проти українців. Президент наголосив, що кожен такий міжнародно-правовий крок наближає росіян до “неминучої, справедливої відповідальності”.

Зауважимо, 4 квітня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів змістовні телефонні перемовини з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Розповів про ситуацію на лінії фронту.