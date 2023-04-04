Про це глава держави повідомив у відеозверненні.
Зеленський зауважив, що постійно на звʼязку з командувачами, які протистоять РФ на полі бою.
Так, 4 квітня відбувся спеціальний формат військової наради. Генерал Сирський – щодо Бахмуту, Головком, керівник ГУР – щодо загальної воєнної ситуації. Міністерство оборони – щодо постачання боєприпасів та всього іншого за потребами наших захисників.
Президент запевнив, що рішення вже виконуються.
Окрім того, він зазначив, що керівництво весь день готується і до міжнародних заходів, що заплановані на цей тиждень, наголосивши, що вони “важливі, сміливі, амбітні”.
Тримаємо під контролем внутрішню ситуацію. Зокрема, щодо духовної незалежності. Її теж гарантуємо. Зламати Україну – ані ззовні, ані зсередини – ні в кого не вийде”, – мовиться у зверненні.
Глава держави висловив вдячність всім, хто в бою заради України: Авдіївка і Бахмут, Марʼїнка і Красногорівка, кожен гарячий напрямок, а також всім, хто допомагає Україні.
Окремо відзначив два рішення:
- США надають пакет оборонної підтримки на 2 мільярди 600 мільйонів доларів. Боєприпаси для Himars, для ППО, для артилерії. Зеленський подякував президенту Байдену, Конгресу, та кожному американцю.
- Подовжено роботу Незалежної міжнародної комісії ООН, що розслідує російські злочини проти українців. Президент наголосив, що кожен такий міжнародно-правовий крок наближає росіян до “неминучої, справедливої відповідальності”.
Зауважимо, 4 квітня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів змістовні телефонні перемовини з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Розповів про ситуацію на лінії фронту.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що президента України Володимира Зеленського запросили на саміт альянсу, який відбудеться в столиці Литви Вільнюсі в липні.
- Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбито понад 45 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
- Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив, що вже цього тижня Сполучені Штати мають спорядити Україні новий пакет допомоги.