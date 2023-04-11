Сьогодні, 11 квітня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого учасники обговорили ймовірні дії Росії в найближчій перспективі та стан забезпечення підрозділів Збройних сил України боєприпасами.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Відтак, учасники заслухали доповіді щодо загальної оперативної обстановки на передовій та ситуації на ділянках фронту в межах зон відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ.

Керівництво розвідки поінформувало про ймовірні дії держави-агресора в найближчій перспективі. Учасники засідання також проаналізували стан забезпечення підрозділів боєприпасами.

Крім того, продовжено розгляд питання щодо комплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою новостворених бригад Сил оборони.

Зокрема, члени засідання Ставки обговорили питання підвищення ефективності системи керування та взаємодії різних угруповань сил безпеки й оборони України під час виконання бойових завдань.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Зазначимо, що в Україні триває 412-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період українські захисники ліквідували вже понад 179 тисяч окупантів.

Також, за даними Генштабу, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника.

Крім того, протягом минулої доби збито ворожий гелікоптер Мі-24, а також 9 БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.