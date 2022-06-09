Біля кордону з Румунією прикордонники Чернівецького загону затримали вночі десятьох чоловіків, які планували носити контрабандні цигарки через кордон.

Про це повідомляє газета Державної прикордонної служби України “Прикордонник України” у Facebook.

Затримані виявилися жителями прикордонного села Красноїльськ, вік яких від 17 до 35 років. За словами прикордонників, порушники, ймовірно, планували переносити контрабандні цигарки через кордон.

Чоловіки мали гарний фізичний стан. Деякі з них були у камуфльованому одязі. Тому прикордонники, після оформлення протоколів про адміністративні правопорушення, допомогли затриманим потрапити до військкомату.

Наразі усі порушники кордону, окрім 17-річного юнака, вже проходять медичний огляд для призову на військову службу за мобілізацією.