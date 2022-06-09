Про це повідомляє газета Державної прикордонної служби України “Прикордонник України” у Facebook.
Затримані виявилися жителями прикордонного села Красноїльськ, вік яких від 17 до 35 років. За словами прикордонників, порушники, ймовірно, планували переносити контрабандні цигарки через кордон.
Чоловіки мали гарний фізичний стан. Деякі з них були у камуфльованому одязі. Тому прикордонники, після оформлення протоколів про адміністративні правопорушення, допомогли затриманим потрапити до військкомату.
Наразі усі порушники кордону, окрім 17-річного юнака, вже проходять медичний огляд для призову на військову службу за мобілізацією.
- Нагадаємо, що українця, котрий коригував ворожий вогонь по Києву, засудили до 8 років позбавлення волі. Чоловіка завербували російські спецслужби ще вісім років тому.
- СБУ викрила киянина, котрий працював на РФ. Чоловік створив більше як 20 проросійських інтернет-ЗМІ, де прославляв ідеї “русского мира” та поширював неправдиву інформацію про ЗСУ.
- Колишній бойовик “ДНР” планував влаштуватися на військову службу до бойового підрозділу десантно-штурмових військ ЗСУ. Його затримала контррозвідка Служби безпеки України.