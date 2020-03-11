Про це повідомляє BBC.
Дорріс вирішила бути на карантині в своєму будинку після того, як її повідомили про позитивний результат на наявність коронавірусу.
“Громадська охорона здоров’я Англії розпочала детальне відстеження контактів, і департамент і мій парламентський офіс уважно слідують їхнім порадам”, – сказала Дорріс.
На даний момент в Британії відомо про шістьох померлих від коронавірусу. Останнім померлим був 80-річний чоловік.
Також відомо, що британські лікарі розглядають можливість обмежити рутинні прийоми в міру зростання числа випадків коронавірусу, щоб “зосередитися на найважчих пацієнтах”.
- 9 березня у двох чоловіків на Кіпрі виявили коронавірус. До цього Кіпр був останньою державою Європейського союзу, де не було випадків зараження COVID-19.
- Через коронавірус Молдова з 10 березня заборонить в’їзд в країну іноземців, які прибули літаком.
- В Ізраїлі для уникнення поширення коронавірусу всіх громадян, які приїхали з-за кордону, будуть ізолювати на 14 днів.