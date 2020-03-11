У заступниці міністра охорони здоров'я Британії та депутатки-консерватора Надін Дорріс підтвердили зараження коронавірусом.

Про це повідомляє BBC.

Дорріс вирішила бути на карантині в своєму будинку після того, як її повідомили про позитивний результат на наявність коронавірусу.

“Громадська охорона здоров’я Англії розпочала детальне відстеження контактів, і департамент і мій парламентський офіс уважно слідують їхнім порадам”, – сказала Дорріс.

На даний момент в Британії відомо про шістьох померлих від коронавірусу. Останнім померлим був 80-річний чоловік.

Також відомо, що британські лікарі розглядають можливість обмежити рутинні прийоми в міру зростання числа випадків коронавірусу, щоб “зосередитися на найважчих пацієнтах”.