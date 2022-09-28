Після того, як у Росії оголосили часткову мобілізацію, заможні росіяни намагаються покинути територію РФ. Вони платять по 25 000 фунтів стерлінгів за можливість покинути Росію приватними літаками.

Про це повідомляє The Guardian.

Попит на місця у приватних літаках у Москві значно зріс після того, як президент Росії Володимир Путін оголосив про першу мобілізацію з часів Другої світової війни. Тепер заможні росіяни шукають можливість виїхати з країни на тлі повідомлень про те, що влада планує закрити кордони для чоловіків мобілізаційного віку.

Зазначається, що громадяни Росії переважно прямують до Вірменії, Туреччини та Азербайджану, адже у ці держави вони можуть потрапити без віз. Вони платять від 20 000 до 25 000 фунтів стерлінгів за місце в приватному літаку, тоді як ціна оренди восьмимісного літака коливається від 80 000 до 140 000 фунтів стерлінгів, що в рази дорожче, ніж звичайний тариф.

“На цей час ситуація абсолютно божевільна. Ми отримували 50 запитів на день, а зараз близько 5000”, — сказав Євген Біков, директор брокерської авіакомпанії Your Charter.

Рішення Кремля оголосити часткову мобілізацію призвело до стрімкого виїзду чоловіків призовного віку з країни. На російських прикордонних переходах утворилися багатокілометрові затори, а більшість квитків на комерційні літаки в один бік на найближчі дні розпродано.

Біков сказав, що його фірма почала фрахтувати великі комерційні літаки, щоб задовольнити попит і знизити ціни.

“Але ми просто не можемо знайти достатньо місць для всіх”, — сказав він, додавши, що найдешевше місце на чартерному комерційному літаку до Єревану коштувало приблизно 200 000 рублів (3000 фунтів стерлінгів).

Компанія FlightWay, яка пропонує рейси приватними літаками, повідомила, що спостерігає зростання кількості запитів на рейси в один бік до Вірменії, Туреччини, Казахстану та Дубая.

“Попит зріс у 50 разів”, — зазначив керівник компанії Едуард Сімонов.

Він сказав, що доступність літаків для оренди була сильно обмежена після того, як ЄС і Велика Британія запровадили санкції проти Росії.

“Усі європейські компанії приватних літаків залишили ринок. Зараз попит більше, ніж пропозиція, і ціни зашкалюють, ніж пів року тому”, — сказав Симонов.

Та не тільки заможні росіяни бажають скористатися приватними літаками. Деякі компанії фрахтують літаки, щоб вивезти своїх працівників-чоловіків. За даними російського ділового видання “Коммерсант”, одна компанія з розробки відеоігор у Москві зафрахтувала цілий рейс, щоб вивезти співробітників з країни.

“Ми отримуємо абсолютно нову клієнтську базу, компанії, а також людей, які ніколи раніше не літали приватними літаками. Є багато тих, у кого залишилися зайві гроші і вони прагнуть втекти”, — сказав Симонов.

Намагання якнайшвидше покинути межі Росії поширене через побоювання, що Кремль закриє кордони.

Незалежні правозахисні групи заявили, що з неділі прикордонники на єдиному оперативному пункті пропуску Росії з Грузією не давали деяким людям виїхати, посилаючись на закон про мобілізацію.

Відповідаючи на питання про можливість закриття кордону під час розмови з журналістами в понеділок, речник Кремля Дмитро Пєсков сказав: “Я нічого про це не знаю. На цей час ніяких рішень з цього приводу не прийнято”.

Згідно з даними одного із досліджень, цього року Росія вже втратила 15% своїх мільйонерів, оскільки її найбагатші громадяни переїжджають за кордон. Мобілізація, ймовірно, поглибить цей відтік, потенційно посиливши шкоду економіці Росії.

“Більшість наших молодих клієнтів-чоловіків пішли, коли Путін оголосив про мобілізацію минулого тижня. Раніше я дзвонив у ресторани та бари на Патріарших ставках, щоб забронювати для них столики. Тепер я лише переглядаю агрегатори рейсів, щоб знайти для них останнє місце в літаку до Єревану”, — сказав один із співробітників компанії з обслуговування консьєржів у Москві.

Втеча багатих і впливових людей з Росії може посилити гнів, який спостерігається в бідніших районах країни, які непропорційно постраждали від призову.

Нещодавній жартівливий дзвінок до сина Дмитра Пєскова підкреслив переконання багатьох, що високопосадовці Росії та їхні діти не будуть призвані воювати в Україні.

До Миколи Пєскова зателефонували активісти, пов’язані з опозиціонером Олексієм Навальним. Під час розмови активісти сказали, що Миколі Пєскову потрібно з’явитись до військкомату. Однак Микола Пєсков відповів, що не буде цього робити.

“Ви повинні розуміти, що мені не годиться бути там. Я маю це вирішувати на іншому рівні”, – сказав Микола Пєсков.

У The Guardian додали, що знайшли докази того, що син одного з російських депутатів, який часто робить патріотичні та антизахідні заяви, відправив свого сина у Стамбул.

Згідно з текстовими повідомленнями, з якими ознайомився The Guardian, депутат Держдуми супроводжував сина в аеропорт Москви, щоб переконатися, що його випустять з країни.

“Велика втеча”, — йдеться в одній історії Snapchat, яку син російського депутата надіслав приватній групі перебуваючи вже у літаку до Туреччини.