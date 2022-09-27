Лише за тиждень на територію ЄС в'їхало майже 66 000 громадян РФ, що на понад 30% більше проти показника минулого тижня.

Про це повідомляє Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів країн-членів Європейського Союзу Frontex.

З початку російського вторгнення в Україну вже понад 1 303 000 громадян РФ в’їхали до Європейського Союзу через його сухопутні кордони. Водночас понад 1 273 000 осіб повернулися до РФ.

Після оголошення РФ про часткову мобілізацію сусідні країни-члени ЄС помітили збільшення кількості перетинів кордонів. За минулий тиждень до ЄС в’їхали майже 66 тис. громадян РФ. Найбільше їх прибуло до Фінляндії та Естонії. За останні чотири дні до Фінляндії прибуло 30 тисяч росіян.

Більшість із них мають посвідки на проживання чи візи до країн-членів ЄС або асоційованих країн Шенгенської угоди, інші мають подвійне громадянство.

За оцінками Frontex, нелегальний перетин кордону, ймовірно, збільшиться, якщо РФ вирішить закрити кордон для потенційних призовників. 19 вересня Польща, Литва, Латвія та Естонія ввели обмеження на в’їзд росіян, які подорожують виключно з метою туризму або відпочинку. Подібні обмеження також розглядаються Фінляндією.

В агентстві зауважили, що у короткостроковій перспективі ми, ймовірно, побачимо зростання кількості російських громадян, які прибувають на пункти перетину кордону з ЄС через невизначеність, пов’язану з поточною мобілізацією в РФ. У довгостроковій перспективі спостерігатиметься збільшення незаконного перетину кордону на зовнішніх кордонах ЄС з РФ, а також збільшення незаконного перебування в ЄС росіян, які вже перебувають у країнах-членах.

Довідка. Frontex — агентство Європейського Союзу, яке займається охороною зовнішніх кордонів. Це агентство є відповідальним за координацію діяльності національних прикордонних служб та забезпечує надійність кордонів країн-членів ЄС з іншими країнами. Штаб-квартира агентства знаходиться у Варшаві.