Панорама опублікована на YouTube-каналі NASA Jet Propulsion Laboratory.
Для створення ролика використали 992 зображення, а розмір панорами — 2,4 млн пікселів. Знімки були зроблені в період з 15 по 26 квітня 2021 року.
Ролик супроводжує аудіозапис звуків Червоної планети, що був записаний 22 лютого, фоновий шум марсохода прибрали.
Також додали кадр з власне марсоходом за 20 березня (31 день місії). Це дає змогу уявити масштаб і перспективу з точки зору марсохода.
- Нагадаємо, ровер NASA Perseverance надіслав на Землю перші аудіозапис та відео з Марсу. 22 квітня Perseverance зумів добути кисень на Марсі.
- Марсохід Curiosity Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) зробив яскраві фото хмар на Червоній планеті.