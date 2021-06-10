Панорама опублікована на YouTube-каналі NASA Jet Propulsion Laboratory.

Для створення ролика використали 992 зображення, а розмір панорами — 2,4 млн пікселів. Знімки були зроблені в період з 15 по 26 квітня 2021 року.

Ролик супроводжує аудіозапис звуків Червоної планети, що був записаний 22 лютого, фоновий шум марсохода прибрали.

Також додали кадр з власне марсоходом за 20 березня (31 день місії). Це дає змогу уявити масштаб і перспективу з точки зору марсохода.