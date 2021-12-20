Про це свідчать оперативні добові дані Оператора газотранспортної системи України.
Наразі, темпи відбору газу з ПСГ триває на рівні 70-80 млн кубометрів на добу. Разом з тим, попереднє добове викачування дорівнювало 60-70 млн кубометрів.
Лише за тиждень запаси газу скоротилися на 530 млн кубометрів. Зниження температурних показників посприяло прискоренню відбору палива. Здійснення поповнення ПСГ наразі відсутнє.
- У жовтні Денис Шмигаль заявив, що впродовж опалювального сезону тариф на газ для українців не змінюватиметься. Подачу газу не припинятимуть.
- Пізніше він зауважив, що у підземних сховищах накопичено 18,8 млрд кубічних метрів газу, а коштів для подальшої закупівлі блакитного палива “абсолютно достатньо”.
- 18 грудня пресслужба НКРЕКП повідомила, що комісія запровадила можливість придбання газу електростанціям з метою виробництва електроенергії.