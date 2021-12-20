Станом на 18 грудня запаси газу в українських підземних сховищах (ПСГ) склали 14,95 млрд кубометрів. Відповідно до максимальної місткості у 30,8 млрд кубометрів, українські сховища заповнені менше ніж на 50%.

Про це свідчать оперативні добові дані Оператора газотранспортної системи України.

Наразі, темпи відбору газу з ПСГ триває на рівні 70-80 млн кубометрів на добу. Разом з тим, попереднє добове викачування дорівнювало 60-70 млн кубометрів.

Лише за тиждень запаси газу скоротилися на 530 млн кубометрів. Зниження температурних показників посприяло прискоренню відбору палива. Здійснення поповнення ПСГ наразі відсутнє.