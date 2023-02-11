Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної прокуратури у Facebook.
За даними слідчих, 11 лютого близько 10:40 військовослужбовці держави-агресора, застосовуючи засоби ведення війни, заборонені міжнародним правом, здійснили обстріл села Степногірськ Запорізької області.
Внаслідок осколкових поранень на місці загинула 70-річна місцева жителька. Також росіяни обстрілом пошкодили багатоповерхівки, в яких від ударної хвилі повилітали вікна та частково зруйновані балкони.
У такий спосіб, за процесуального керівництва Василівської окружної прокуратури Запорізької області розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.
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