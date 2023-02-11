Сьогодні, 11 лютого, у Степногірську, що неподалік Запоріжжя, через ворожий артобстріл загинула жінка.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної прокуратури у Facebook.

За даними слідчих, 11 лютого близько 10:40 військовослужбовці держави-агресора, застосовуючи засоби ведення війни, заборонені міжнародним правом, здійснили обстріл села Степногірськ Запорізької області.

Внаслідок осколкових поранень на місці загинула 70-річна місцева жителька. Також росіяни обстрілом пошкодили багатоповерхівки, в яких від ударної хвилі повилітали вікна та частково зруйновані балкони.

У такий спосіб, за процесуального керівництва Василівської окружної прокуратури Запорізької області розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.